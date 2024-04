Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a tenu lundi à Rabat une réunion avec les professionnels de la filière des viandes rouges, et ce dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd Al-Adha.

Lors de cette réunion, M. Sadiki a souligné l’importance de faire le point sur la situation de la filière des viandes rouges, confrontée aux défis actuels tels que la sécheresse et l’inflation, ainsi qu’aux répercussions de la crise du Covid-19, qui ont perturbé son équilibre de production. Cette rencontre a également été l’occasion d’étudier la situation de l’approvisionnement du marché national en matière de viandes rouges et d’échanger sur les mesures à prendre pour assurer l’approvisionnement et la stabilité de ce marché, a-t-il relevé.

Pour sa part, le président de la coopérative COPAG, Moulay M’hamed Loultiti, a fait savoir que la rencontre a pour objectif de discuter de l’approvisionnement du marché national en viandes rouges en perspective de l’Aïd Al-Adha, et de l’équilibre entre la production nationale, les besoins de consommation interne et ceux de l’importation.

Le président de l’Association Nationale des Éleveurs Ovins et Caprins (ANOC), Abderrahmane Mejdoubi, a, quant à lui, souligné que l’opération d’identification du cheptel ovin et caprin destiné au sacrifice à l’occasion de l’Aïd Al-Adha a commencé il y a un mois et dix jours et, qu’à présent, plus de 2 millions de têtes ont été identifiées, assurant que l’opération se déroule de manière “très normale”.

