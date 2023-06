L’offre nationale globale en animaux destinés à l’Aïd Al-Adha de l’année 1444 (estimée à 7,8 millions de têtes) est suffisante et couvre largement la demande (5,6 millions de têtes), assure le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« L’offre nationale globale en animaux destinés à l’Aïd est estimée à 7,8 millions de têtes, dont 6,3 millions d’ovins et 1,5 millions de caprins. Cette offre dépasse la demande qui est estimée à 5,6 millions de têtes dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 têtes de caprins », indique le ministère dans un communiqué.

A l’échelle nationale, 214.000 unités et fermes d’engraissement préparant les petits ruminants pour l’Aïd ont été enregistrées, ajoute la même source. Par ailleurs, depuis le début de l’opération d’identification, plus de 6,86 millions de têtes ovines et caprines destinées au sacrifice de l’Aïd ont été identifiées et marquées par la boucle Aïd Al-Adha. Cette boucle, portant un numéro, assure la traçabilité des animaux depuis le producteur jusqu’au consommateur. Elle sert de support important pour le suivi sanitaire des animaux et en cas de toute réclamation jusqu’à l’abattage.

Le ministère fait aussi savoir que suite à l’impact de la pandémie du covid-19 et la succession de 2 années de sécheresse, la filière ovine a connu un déséquilibre et une perturbation de la régularité de reproduction du cheptel. En outre, cette conjoncture également caractérisée par une inflation des prix des intrants, a eu un effet haussier sur les coûts de production. Ainsi, le gouvernement a ouvert l’importation à titre exceptionnel et provisoire, en vue de protéger le cheptel national et assurer la stabilité des prix à la consommation, avec un appui à travers la suspension des droits de douanes et de la TVA à l’importation et l’octroi d’un soutien à l’importation des ovins destinés à l’abattage à hauteur de 500 dirhams par tête. Une population importante d’ovins a été importée conformément à la procédure établie qui garantit notamment, l’état sanitaire des animaux et leur qualité.

A l’approche de Aïd Al-Adha, le ministère de l’Agriculture, à travers ses services et établissements, poursuit la mise en œuvre du programme des préparatifs à cette fête, mis en place depuis janvier 2023. Ainsi, un suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al Adha est opéré, ainsi qu’un suivi de l’état sanitaire du cheptel, en concertation avec les professionnels des filières ovine et caprine, notamment l’Association nationale des ovins et caprins (ANOC) et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR).

Par railleurs, la situation sanitaire du cheptel national destiné à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al-Adha de l’année 1444 est satisfaisante, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« Le suivi et la surveillance sanitaires sont assurés sur l’ensemble du territoire national par les services vétérinaires de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) en étroite collaboration avec les vétérinaires privés et les autorités locales. Le contrôle porte sur l’état sanitaire des animaux, l’eau d’abreuvement et les aliments. La situation sanitaire du cheptel à l’échelle nationale est satisfaisante », indique le ministère dans un communiqué.

Jusqu’à présent, les services de l’ONSSA ont effectué plus de 2.000 sorties de contrôle au cours desquelles 1.251 échantillons de viandes, 546 prélèvements d’aliments pour animaux et 49 échantillons d’eau d’abreuvement ont été prélevés et analysés, précise la même source. Ces opérations de contrôle, réalisées dans le cadre des commissions mixtes, ont abouti à la consignation de 419 têtes d’ovins et de caprins dans les élevages et à la saisie et destruction de 259 tonnes de déchets de volaille ainsi que 100 litres, 900 comprimés et 192 sachets de médicaments vétérinaires non autorisés.

Aussi, les services de l’ONSSA ont délivré 837 laissez-passer dans le cadre du contrôle des déchets de volailles.

A l’issue de ces contrôles, 14 procès-verbaux d’infractions ont été dressés et transmis au parquet, dont 05 cas d’infractions portent sur l’utilisation des déchets de volailles pour l’engraissement des animaux et 09 cas portent sur la vente de médicaments vétérinaires non autorisés.

De plus, les services de l’ONSSA ont procédé au retrait de l’autorisation sanitaire pour un établissement de fabrication d’aliments pour animaux dans la région de Casablanca-Settat.

L’ONSSA renforce les mesures de contrôle et de surveillance sanitaires des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires et de l’eau d’abreuvement au niveau des élevages.

Par ailleurs, une surveillance rigoureuse du transport de la fiente de volailles est mise en place à travers l’instauration d’une autorisation préalable des services vétérinaires de l’ONSSA dans le but de suivre son cheminement et sa destination. L’objectif est de prévenir toute utilisation frauduleuse dans l’engraissement des animaux.

Le ministère de l’Agriculture en collaboration avec le ministère de l’Intérieur assure un suivi rapproché de l’approvisionnement des différents marchés pour garantir le bon fonctionnement des marchés.

Par ailleurs, afin d’appuyer la logistique de la commercialisation des animaux, le ministère de l’Agriculture en collaboration avec les autorités régionales et provinciales renfoncera les infrastructures à travers l’installation de 34 souks temporaires spécifiquement dédiés à la vente des animaux destinés à l’Aïd dans les différentes régions du Royaume selon le besoin et la demande des provinces.

A l’approche de l’Aid, il est à préciser que seuls les animaux portant la boucle d’identification spécifique « Aïd Al Adha » seront autorisés à accéder aux souks et aux marchés à bestiaux.

