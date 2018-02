PARTAGER Aïcha au centre de trois nouveaux ouvrages

« Aïcha découvre Fès », « Aïcha découvre Marrakech » et « Aïcha raconte la sécurité routière » : trois nouveaux ouvrages viennent enrichir la collection Jeunesse des éditions Langages du Sud

Les éditions Langages du Sud publient trois nouveaux ouvrages, en français et en arabe, qui mettent en scène la petite fille attachante dont les aventures sont lues par des milliers d’enfants.

La série « Aïcha découvre… », qui raconte de façon ludique le patrimoine du Maroc, se voit complétée de deux nouveaux titres : « Aïcha découvre Fès » et « Aïcha découvre Marrakech ». À la découverte de l’histoire de ces cités uniques, les nouvelles pérégrinations d’Aïcha offrent aux plus jeunes un regard attachant et instructif.

La série « Aïcha raconte… » accueille à son tour « Aïcha raconte la sécurité routière ». À travers des situations de la vie quotidienne, figurées par des illustrations claires et accessibles, la petite fille donne des conseils aux enfants et leur inculque les règles à suivre pour respecter le code de la route et adopter un comportement citoyen. Le livre comporte également un quiz permettant aux lecteurs de vérifier s’ils ont bien retenu les informations.

Créées en 2016 par les éditions Langages du sud, les séries originales « Aïcha découvre… » et « Aïcha raconte… » rassemblent à ce jour 16 titres. Chacun offre une approche pédagogique qui met en valeur le Maroc et incite les enfants, âgés de 6 à 8 ans, à lire et à apprendre grâce à des intrigues amusantes, des explications abordables et des dessins dynamiques et colorés.

Les trois nouveaux titres de la série Aïcha et l’ensemble de la collection Jeunesse des éditions Langages du sud seront présentés au Salon International du Livre et de l’Édition de Casablanca (SIEL) du 9 au 18 février 2018.

Informations pratiques :

« Aïcha découvre Fès », « Aïcha découvre Marrakech » et « Aïcha raconte la sécurité routière » sont publiés en français et en arabe au prix de 17,50 dirhams.

Déjà parus dans la collection Jeunesse de Langages du sud :

« Aïcha découvre… » :

Aïcha découvre Rabat

Aïcha découvre Meknès

Aïcha découvre le train

Aïcha découvre l’histoire de l’artisanat

Aïcha découvre les métiers de l’artisanat

« Aïcha raconte… »

Aïcha raconte le train et la sécurité

Aïcha raconte le train et l’environnement

Aïcha raconte les arts de la terre

Aïcha raconte les arts du fil

Aïcha raconte les arts du métal

Aïcha raconte les arts du bijou

Aïcha raconte les arts du bois

Aïcha raconte les arts du cuir

LNT avec CdP