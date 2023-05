Le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq a passé en revue, mardi devant la Chambre des conseillers, les principales mesures prises pour l’encadrement et l’accompagnement des pèlerins lors de la saison du pèlerinage 1444 H/2023 de manière à leur garantir de bonnes conditions pour l’accomplissement de ce rite.

Dans une réponse à des questions orales groupées dans le cadre de l’unicité du sujet sur »la préparation de la saison du pèlerinage 1444 de l’hégire » lors de la séance plénière hebdomadaire de la deuxième chambre, le ministre a rappelé la tenue le 8 février dernier d’une réunion de la Commission Royale chargée du Pèlerinage qui a défini le cadre général régissant l’accomplissement de ce rite, ajoutant que son département a veillé à le mettre en œuvre en fixant les listes des pèlerins sélectionnés au tirage au sort l’année dernière mais dont le pèlerinage a été reporté pour des raisons concernant l’âge ou encore la vaccination contre le Covid-19.

Il a indiqué que les frais du Hajj 2023 pour les pèlerins encadrés par le ministère ont été fixés à 62.929.000 Dirhams dont le règlement devait s’effectuer entre le 27 février et le 10 mars 2023, notant que les encadrants et les accompagnateurs ont été sélectionnés selon le quota de chaque préfecture et province (un accompagnateur pour 50 pèlerins), lesquels ont bénéficié de sessions de formation sur leurs missions.

M. Toufiq a également fait savoir que le nombre des délégations ( administrative, scientifique, médicale et médiatique) se chiffre à 750 personnes, indiquant que la première délégation a été dépêchée sur les lieux saints le 19 mai courant.

Il a aussi fait état de réunions avec les compagnies aériennes »Royal Air Maroc » et »Saudi Arabian Airlines » en vue de planifier la programmation des vols et améliorer les prestations à bord, annonçant que les vols de départ sont prévus du 2 au 22 juin prochain alors que les vols de retour sont programmés du 3 au 22 juillet prochain.

Le ministre a également indiqué que les candidats au pèlerinage ont bénéficié de sessions de formation organisées dans les différents conseils des oulémas du Royaume, outre des programmes de sensibilisation dans les mosquées et les médias en différents dialectes.

À cela, s’ajoute la conception d’une application contenant des explications dans les différents dialectes sur l’accomplissement du rite ainsi que des brochures et des guides qui seront distribués aux pèlerins, a-t-il dit.

Il a aussi mis en avant le rôle de l’initiative »la Route de la Mecque » dans la simplification des procédures d’entrée en Arabie Saoudite ainsi que les mesures prises par les autorités saoudiennes concernant l’enregistrement des empreintes et la prise de photo via l’application Saoudi Visa Bio.

Parmi les mesures prises, le ministre a évoqué également la coordination avec l’ensemble des départements, institutions et organismes représentés dans la Commission Royale du Pèlerinage, rappelant, du côté saoudien, la tenue le 9 janvier dernier de la réunion annuelle avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, consacrée à l’examen des préparatifs de la saison du pèlerinage 1444 de l’hégire.

Toujours sur le registre d’une bonne préparation de la saison 2023 du Hajj, il a assuré que les responsabilités et les missions ont été définies pour la délégation marocaine et tous les intervenants dans l’opération en Arabie Saoudite, outre l’organisation de l’accueil et le regroupement des pèlerins marocains à la Mecque et à Médine ainsi toutes les autres affaires concernant le gîte et le couvert ou encore les campements et les déplacements dans les lieux saints.

LNT avec Map

