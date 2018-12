PARTAGER Agrumes : Akhannouch rencontrera début janvier les professionnels de la filière

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch rencontrera, début janvier, les professionnels et représentants de la filière agrumicole au Maroc pour discuter de la situation que connait la filière et des faire des propositions pour lever les contraintes afin d’atteindre les objectifs de développement de la filière, annonce le ministère.

En prélude à cette rencontre, des réunions seront tenues, courant décembre, entre les professionnels et responsables du département de l’agriculture à l’échelle des régions afin de discuter des différentes questions liées au développement de la filière et des mesures à même de pallier les difficultés rencontrées par les agriculteurs et qui peuvent entraver l’essor de la filière, fait savoir le ministère dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

Le ministère tient à noter, par la même occasion, qu’à l’exception de certains bassins de production qui connaissent quelques perturbations liées au prix, question qui sera à l’ordre du jour desdites réunions, la situation générale liée à la commercialisation et à l’exportation des agrumes connait un redressement.

Le développement de la filière agrumicole au Maroc a connu un développement important ces dernières années grâce aux efforts consentis dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et qui se sont traduits par une amélioration de la production », souligne le communiqué.

LNT avec MAP