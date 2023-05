Ouverture de la 8è édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed)

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de déclinaison régionale de LOGISMED, Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée, et la poursuite de sa mission de promotion de la culture logistique à travers le Royaume, un nouveau concept a été mis en place : « Les Rencontres Régionales de la Logistique ». La pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont montré toute l’importance de la logistique comme l’un des secteurs clés de notre société.

En effet, après avoir émergé comme une composante majeure des stratégies des entreprises, la logistique est aujourd’hui au cœur des enjeux territoriaux’’, dit-on auprès de l’organisation pour qui l’objectif de ces Rencontres est de sensibiliser les acteurs locaux, publics et privés, aux enjeux de la logistique, devenue en quelques années un élément essentiel du développement et de l’aménagement des territoires. Il s’agit aussi de mettre en lumière le rôle du secteur dans l’attractivité des investissements et la création des emplois, ainsi que sa contribution à la croissance et la compétitivité des entreprises et des filières.

La deuxième étape de ces Rencontres se déroulera à Agadir ce vendredi 26 mai au niveau de Taghazout sous le thème : « La logistique au service de la filière agroalimentaire et du territoire».

Cet événement d’information, de pédagogie et de vision partagée sera structuré autour de 3 temps forts : des conférences de qualité, des moments conviviaux de networking et une exposition de l’offre de produits et services des partenaires de l’événement. Il réunira les acteurs de l’écosystème, les pouvoirs publics locaux et les entreprises des secteurs de l’industrie et de la distribution. Il sera rehaussé par la présence et le témoignage de personnalités politiques, économiques et du monde académique.

H.Z

Partagez cet article :