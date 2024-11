L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a organisé la cérémonie de remise des prix de la 2ème édition du Concours National AGRIYOUNG INNOVATE, visant à distinguer des projets novateurs portés par de jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole. Ce concours, mené en collaboration avec le Korean-World Bank Partnership Facility et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Ben Guerir, s’inscrit dans le programme d’entrepreneuriat des jeunes, élément central de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Quatre projets innovants ont été primés cette année. Le premier prix a été décerné à Mohamed et Jamal Baghrous pour leur projet TAYSSIR SYSTEMS, un robot agricole conçu pour optimiser la santé et la productivité des palmiers dattiers. Le deuxième prix est allé à Abderrahim Sadkaoui et Mouhamed Fadil pour leur projet BEESMART, une solution de surveillance continue pour les apiculteurs. Le troisième prix a été attribué à Mona et Ayoub Alami pour leur projet FERTIDEV, des composteurs électromécaniques intelligents. Enfin, le prix « Coup de Cœur du jury » a récompensé Morad El Goujili et Hajar Echchellaoui pour SIMPOWER, un mini-tracteur électrique. Ces trois projets bénéficieront d’un accompagnement pour faciliter leur développement commercial ou leur levée de fonds. Les autres participants recevront également un soutien à travers une immersion territoriale et un accompagnement à la création d’entreprise.

Lancé en 2022 en partenariat avec l’UM6P, le concours AGRIYOUNG INNOVATE connaît un succès croissant. Cette deuxième édition a attiré 380 candidatures de tout le Maroc et de l’étranger. Vingt-six projets ont été retenus pour un programme intensif de cinq mois, comprenant cinq Bootcamps, des séances de coaching en ligne, un mentorat personnalisé et l’accès aux installations de l’UM6P, comme le Fablab, la ferme expérimentale, la School of Architecture, Planning & Design (SAP+D) et le Green Energy Park pour le développement de prototypes. Ce dispositif vise à renforcer les compétences des participants en matière d’entrepreneuriat et de gestion.

Pour rappel, le Concours National AGRIYOUNG INNOVATE encourage les jeunes à développer des projets en agriculture digitale et climato-intelligente, contribuant ainsi à la modernisation et à la résilience de l’agriculture marocaine tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux jeunes entrepreneurs du secteur.

