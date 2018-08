PARTAGER Agadir : La station de Taghazout à l’heure de son festival annuel

« Le tourisme interne, l’autre visage de Taghazout », est le thème choisi cette année par le festival organisé du 3 au 13 août dans cette station balnéaire au nord d’Agadir avec au menu une programmation variée alliant des activités socio-économiques, culturelles et sportives.

Selon l’association Izouran (racines) de Taghazout pour le développement et l’environnement, à l’origine cette manifestation, le festival qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête du Trône, est une opportunité pour mettre en valeur l’attrait naturel et le potentiel touristique de cette commune en front de mer bordée par les montagnes du Haut-Atlas et la forêt d’arganiers, ainsi que le patrimoine immatériel amazigh propre à cette partie de la préfecture d’Agadir Ida Outanane.

Outre une exposition de l’artisanat et des produits de terroir, les locaux et les touristes, notamment nationaux qui affluent en grand nombre vers cette région en pareille période estivale, ont l’occasion de suivre une compétition de surf et une autre pour les barques traditionnelles, un festival de la gastronomie amazighe, des soirées artistiques outre un atelier sur le sauvetage en mer et une campagne de nettoyage de la plage.

Jadis un petit village de pêche, très prisé par les nationaux et les passionnés de surf, Taghazout se présente aujourd’hui comme un prolongement haut de gamme de la destination Agadir à la faveur d’une série de projets hôteliers, résidentiels et d’animation avec une importante composante écologique, des équipements publics et des activités génératrices de revenus et d’emplois pour les habitants du village et des communes avoisinantes.

LNT avec MAP