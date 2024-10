Le mercredi 6 novembre 2024, Agadir accueillera la cinquième édition de la Grande fête nationale dédiée aux enfants sur la place « Al Amal », à 15 heures. Cet événement, qui s’inscrit dans la célébration du 49e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, vise à ancrer l’identité nationale chez les jeunes générations.

Après le succès des précédentes éditions à Mohammedia, Casablanca, Tanger et Marrakech, qui ont attiré plus de 65 000 participants, cette fête mettra en lumière l’importance de l’unité nationale. Le thème cette année, « La carte est complète avec 12 régions dessinées, de Tanger à Lagouira », souligne le lien avec le Sahara marocain.

Organisée sous l’égide du Roi Mohammed VI, cette célébration rassemblera plus de 50 000 enfants et jeunes, accompagnés d’éducateurs et de familles, pour une journée de festivités incluant spectacles de musique et d’arts. L’animateur national Saïd Pipo sera présent pour animer cet événement festif.

L’initiative bénéficie d’un large soutien institutionnel, avec la participation du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministère de l’Éducation nationale et d’associations éducatives, affirment les organisateurs. Les autorités locales et les forces de sécurité s’engagent également à assurer le bon déroulement de cette manifestation, qui promet d’être un moment mémorable de convivialité et d’éducation civique, souligne la même source.

