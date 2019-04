PARTAGER Agadir: Deux morts et 26 blessés dans l’accident d’un véhicule de transport du personnel

Deux personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées, dont 4 grièvement, mardi matin suite au renversement d’un véhicule transportant des ouvriers travaillant dans une conserverie de poisson à Anza, dans la ville d’Agadir, a-t-on appris auprès des autorités locales de la préfecture d’Agadir-Ida-Outanane.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux et procédé au transfert des blessés à l’hôpital régional d’Agadir pour recevoir les soins nécessaires, indiquent les mêmes sources. Une enquête a été ouverte par les autorités sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cet accident, ajoute-t-on de mêmes sources.

LNT avec Map