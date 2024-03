Africorp Consortium a reçu la visite d’une délégation gouvernementale de l’État d’Oyo, au Nigeria, sous la direction du gouverneur Oluseyi Makinde. Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans le renforcement des liens initiés lors d’une visite antérieure de Jaafar Harti, PDG d’Africorp Consortium, à l’État d’Oyo en mai 2023, au cours de laquelle la société avait réitéré son intention de continuer à investir au Nigeria, particulièrement dans l’État d’Oyo. Un Mémorandum de Coopération a été signé, symbolisant cette alliance stratégique et déterminant le cadre pour des initiatives conjointes futures. Avec une expertise dans divers secteurs et un engagement envers le développement continental, Africorp Consortium s’engage à contribuer au développement économique de l’État d’Oyo à travers des projets valorisants.

La collaboration se concentrera sur des domaines d’intérêt commun tels que le développement industriel, l’agriculture durable, l’éducation, et l’exploitation responsable des ressources minières, reflétant l’engagement commun pour le développement durable et le bien-être des communautés locales. Le gouverneur Oluseyi Makinde a salué ce partenariat comme un jalon important vers la réalisation des objectifs de développement à long terme de l’État d’Oyo, soulignant les réalisations d’Africorp Consortium au Maroc et au Nigeria via sa filiale Mouka, et exprimant sa conviction que cette coopération engendrera de nouvelles avenues de croissance et d’innovation, contribuant ainsi au développement économique et social de l’État.