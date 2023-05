Bank Of Africa (BOA) a été désignée, mercredi soir à Charm El Cheikh, meilleure banque en Afrique du Nord lors de l’édition 2023 des trophées « African Banker », qui récompensent chaque année les principaux acteurs dans le secteur bancaire africain qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur financier africain au cours de l’année écoulée.

La cérémonie, tenue en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de Développement (BAD), a réuni dans sa 17è édition plus de 300 banquiers, régulateurs et décideurs du continent.

Le prix du banquier de l’année a été décerné à Esther Kariuki, responsable des activités agricoles à la Co-operative Bank du Kenya.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank), basée au Caire, a remporté deux trophées, à savoir « la Banque africaine de l’année » et « Institution financière de développement de l’année ».

Le plus jeune gouverneur de la Banque Centrale de Maurice, Harvesh Kumar Seegolam, a remporté le Trophée de Gouverneur de Banque Centrale de l’année.

Le Trophée « Ministre des Finances de l’année » a été attribué à Enoch Godongwana, de l’Afrique du Sud, tandis que Letshego, Nigeria a remporté le Trophée inaugural de la Banque de l’année AFAWA (L’Affirmative Finance Action for Women in Africa), qui met en lumière les banques qui font progresser l’inclusion financière des femmes sur le continent.

Le Trophée de l’icône d’African Banker a été remporté par Miguel Azevedo, responsable de la banque d’investissement pour l’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud, chez Citi, alors que le Trophée de la carrière exemplaire a été décerné à Hisham Ezz Al-Arab, ancien président-directeur général de CIB Egypte, la plus grande banque du secteur privé en Égypte.

Au volet des « Deals de l’année », Absa et Nedbank, des groupes de services financiers basés en Afrique du Sud, ont remporté le prix Deal de l’année – Dette, tandis que Africa Finance Corporation, Absa et Standard Bank ont gagné respectivement les trophées Deal de l’année – Actions, Deal de l’année – Agriculture et Deal de l’année – Infrastructure.

Le prix de la banque durable est revenu à Nedbank de Afrique du Sud, au moment où MFS Africa a remporté le trophée « Fintech de l’année ».

La Caisse de compensation et de consignation (Tunisie) a remporté le Trophée « Banque de l’année pour les petites et moyennes entreprises (PME) ».

Par régions, les meilleures Banques d’Afrique sont Zambia National Commercial Bank (Zambie-Afrique du Sud), CRDB Bank (Tanzanie-Afrique de l’Est), et Trust Merchant Bank (République du Congo- Centre) et Vista Bank (Guinée-Ouest).

Organisés par le magazine African Banker et IC Events en coopération avec Business in Africa Events, les Trophées African Banker célèbrent l’excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire et financier.

Placée sous le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique », cette édition des assemblées sont marquées par des réunions des gouverneurs du Groupe de la BAD pour réfléchir aux moyens de mobiliser plus solidement l’investissement privé dont l’Afrique a besoin pour atteindre ses objectifs urgents en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

Les Assemblées annuelles sont l’événement le plus important de la BAD. Elles réunissent environ 3.000 délégués et participants chaque année.

LNT avec Map

