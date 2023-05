Les travaux de la 4ème édition des Africa Talks, organisée par le cabinet Mazars, se sont déroulés, le 4 mai à Casablanca, en présence de plus de 250 dirigeants et décideurs du continent venus dans le but de contribuer à une réflexion proactive sur les enjeux économiques et politiques de l’Afrique en 2023. Après deux années d’absence, l’événement a été l’occasion pour les participants d’examiner les défis auxquels fait face l’Afrique dans un contexte caractérisé par une combinaison de crises globales et de natures diverses. Comme l’explique M. Abdou Souleye Diop, Managing Partner chez Mazars, l’objectif est de « chaque début d’année, partager des insights sur la dynamique africaine de l’année […] pour tenir compte de ces enjeux dans le business au quotidien ».

Et les « insights » furent nombreux. Lors de l’allocution d’ouverture, M. Chakib Alj, Président de la CGEM, a estimé que « il est de plus en plus important d’établir des relations entre nous et l’Afrique », afin de « réfléchir aux actions concrètes à entreprendre pour atteindre la prospérité économique sur le continent ». En effet, si le continent affiche des « transformations importantes » et la « deuxième performance mondiale en termes de croissance », l’Afrique reste très peu industrialisée, avec une part dans la production industrielle mondiale qui ne dépasse pas 2%. L’Afrique, c’est aussi l’enjeu de 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail pour se disputer les quelque 3 à 4 millions d’emplois formels qui se créent.

Face à des difficultés alimentaires, énergétiques ou encore sécuritaires, il est certain, selon M. Alj, que « pour renforcer la résilience et la durabilité, une réponse collective africaine est nécessaire », afin de renforcer la participation du privé au développement et de « construire des chaînes de valeurs industrielles orientées, accélérer la technologie et l’innovation ».

Et le potentiel est là ! On prendra pour seul exemple le solaire, avec une immense capacité à travers le continent, qui pourtant ne contribue qu’à 1% à la capacité mondiale. Pour développer ce chantier et tous les autres, « les infrastructures devraient être une priorité à travers des PPP », et il faut « mettre à niveau les systèmes de santé, et le secteur de l’éducation ». Enfin, l’Afrique « doit bénéficier de la révolution numérique », a insisté le chef du patronat marocain.

L’immense défi sécuritaire

Les participants, et notamment Dr. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et Président de l’Institut Panafricain de Stratégies, ont pointé du doigt ce qui est, selon eux, le principal problème de l’Afrique de l’ouest qui bride son développement, et qui éveille pourtant un intérêt limité auprès de l’occident : la menace terroriste.

« L’attaque sur la Libye a déstabilisé tout le Sahel », explique-t-il, jugeant que « la situation est absolument catastrophique », car « les pays sont gravement affectés par le terrorisme, mais aussi par des conséquences politiques avec cinq coups d’Etat, dont quatre concernant deux pays ».

La situation, qui pèse que la région depuis « au moins 2012 », s’est « métastasée », et dorénavant, « les terroristes attaquent le Togo et le Bénin pour chercher une façade maritime ». Et leur financement reste « une grande question », au vu de leur matériel et leur organisation. Car c’est un projet structuré pour « établir un califat islamique du Sahel, mais aussi déplacer l’épicentre du terrorisme mondial en Afrique ».

Si l’attitude de l’occident a été largement pointée du doigt, les intervenants n’ont pas épargné les dirigeants africains, leur reprochant une absence « de réponse concertée ». Chaque pays a son « plan national de lutte contre le terrorisme qui ne rime à rien », alors que des grandes puissances comme les Etats-Unis « ont une coalition de 60 pays ».

Face au manque d’intérêt du monde et à « la démission collective des élites historiques », l’Afrique est contaminée par « la récession démocratique » qui touche le monde. « Je pense qu’il y a besoin d’un fonds régional d’hommes politiques pour trouver des solutions et endiguer cette menace terroriste », explique M. Paulo Gomes, Ancien candidat aux élections présidentielles de Guinée-Bissau.

La question de la dépendance de l’économie africaine vis-à-vis des marchés extérieurs a également été soulevée par les spécialistes, qui évoquent des « effets collatéraux » des crises mondiales sur le Continent, notamment en matière d’inflation, de chaines d’approvisionnement, d’endettement ou encore de prix des énergies et des matières premières. Ils ont aussi pointé du doigt le fait que l’Afrique est devenue de nouveau le champ de bataille d’influence des grandes puissances. Rappelons qu’un rapport récent du FMI conclut qu’en cas de véritable morcellement de l’économie mondiale, l’Afrique serait le continent qui en souffrirait le plus…

Selim Benabdelkhalek

