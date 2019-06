PARTAGER Africa Motors et DFSK renforcent leur partenariat

Le 20 juin 2019, M. Zhang Xinhai, Directeur Général de DFSK et M. Abdellah El Mouadden, Directeur Général d’Africa Motors, filiale du groupe Auto Hall, se sont réunis à Casablanca afin de signer un nouvel accord de partenariat entre le producteur de véhicules chinois et son distributeur exclusif au Maroc et dans plusieurs pays du continent. Cette convention signe une montée en puissance de leur collaboration avec un élargissement de la gamme (introduction des voitures pour particulier) et, en décembre de cette l’année, la mise sur le marché de Véhicules Utilitaires Légers montés au Maroc. Puis, dès 2020, ce sera au tour des véhicules électriques DFSK de faire leur entrée au Maroc et sur le continent.

Dernière-née des filiales Auto Hall, Africa Motors a été créée en 2015 pour développer l’activité d’Auto Hall avec la Chine et plus particulièrement avec un de ses plus grands constructeurs Dongfeng. Au vu de l’expérience d’Auto Hall dans le secteur du matériel roulant, cette entité a en effet été choisie par DFSK (joint-venture du groupe Dongfeng et Sokon) pour représenter en exclusivité la marque chinoise au Maroc ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique.

Cette collaboration s’est concrétisée, en 2016, par l’introduction sur le marché marocain d’une gamme de pick-up et de mini véhicules dans le segment des Véhicules Utilitaires Légers. Les très bons résultats de vente, quelque 3.500 unités, ont montré tout le potentiel de ces véhicules, particulièrement les mini camions. Les ventes devraient d’ailleurs atteindre les 10.000 unités par an.

Ces excellents résultats ont incité DFSK et Africa Motors à renforcer leur collaboration en franchissant une nouvelle étape dans l’expansion de la marque automobile chinoise au Maroc. Outre l’introduction de la gamme de véhicules particulier, cette année 2019 est marquée par l’implantation d’une première unité de montage sur place. Celle-ci concernera, dans un premier temps, les Véhicules Utilitaires Légers mais elle pourrait s’étendre à d’autres modèles dans le futur. Dès l’année prochaine, l’arrivée des véhicules électriques devraient encore renforcer la présence de DFSK au Maroc, et plus largement en Afrique. Les partenaires tablent sur des ventes prévisionnelles de 10.000 unités, à partir de l’année 2020.

LNT avec CdP