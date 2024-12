La 5ème édition de l’Africa Investment Forum (AIF) s’est clôturée avec une réalisation « exceptionnelle » de 29,2 milliards de dollars (Md$) d’intérêts d’investissement cumulés, a annoncé, vendredi à Rabat, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

Ce montant témoigne de l’attractivité et de la pertinence des projets proposés et reflète un soutien renforcé à des initiatives cruciales pour le développement de l’Afrique, a souligné M. Adesina lors de la conférence de presse de clôture de l’AIF, qui s’est tenu du 04 au 06 décembre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les 41 boardrooms (salles de transaction) tenus à l’occasion de ce forum ont réuni investisseurs, développeurs de projets, dirigeants gouvernementaux et institutions financières pour examiner, discuter et s’engager sur 37 projets d’investissement, a fait savoir le président de la BAD.

Pour renforcer l’efficacité de l’investissement, a-t-il poursuivi, les projets ont été soigneusement évalués sur leur faisabilité, leur conformité aux études d’impact environnemental et social, et leur aptitude à passer rapidement à la phase de clôture financière, garantissant ainsi une mise en œuvre optimisée. D’après M. Adesina, les projets sélectionnés couvrent des secteurs stratégiques tels que le transport, l’énergie, l’agrobusiness, l’industrie et la transformation alimentaire, choisis pour leur potentiel à transformer les économies africaines et à soutenir une croissance durable.

L’AIF 2024 a réuni 2.300 participants, marquant une hausse de 60% par rapport à l’année dernière à Marrakech, et a généré des vagues d’investissement s’étendant de l’Afrique vers le monde entier, comme en témoigne la présence d’investisseurs et de participants de 83 pays, s’est-il félicité. Cette manifestation d’envergure a été marquée par des discussions stratégiques, des ateliers interactifs et des tables rondes axées sur les solutions innovantes pour stimuler les investissements et le développement durable en Afrique.

Les échanges ont porté sur des thématiques essentielles telles que la mobilisation de capitaux institutionnels, l’amélioration de la compétitivité des entreprises africaines et les opportunités offertes par la transition énergétique et numérique.

Issus de divers horizons, les participants ont exploré des mécanismes financiers novateurs, des stratégies de gouvernance renforcées et des partenariats internationaux visant à répondre aux défis d’infrastructures et de croissance économique du continent. Ces réflexions collectives ont souligné l’importance d’une coopération régionale et globale pour accélérer le développement des secteurs clés en Afrique. Les séances de ce Forum ont rassemblé une diversité d’acteurs clés, notamment des ministres, des décideurs publics et privés, des investisseurs, ainsi que des représentants d’institutions financières internationales, tous engagés dans le développement économique et social du contient. Leur participation active a enrichi les débats et permis de mettre en lumière des solutions concrètes et des perspectives prometteuses pour relever les défis stratégiques de l’Afrique.

LNT avec Map

