Du 3 au 6 décembre 2024, Casablanca accueille l’Africa Investment Forum, un événement qui réunit décideurs, investisseurs et partenaires stratégiques pour discuter des enjeux économiques majeurs du continent. Ce rendez-vous annuel, conçu comme une plateforme de mise en relation et de négociation, vise à mobiliser des capitaux et à identifier des solutions concrètes pour stimuler le développement dans des secteurs clés.

Le programme de cette édition s’organise autour de thématiques stratégiques, de sessions plénières et d’ateliers interactifs qui abordent les défis et opportunités liés à la croissance africaine.

Le Forum des PME africaines : soutenir les petites et moyennes entreprises

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pilote le Forum des PME africaines, une session dédiée au rôle crucial des petites et moyennes entreprises dans l’économie africaine. Plus de 500 PME issues de divers secteurs participent à cet événement, qui met l’accent sur le renforcement des chaînes de valeur locales pour accroître la compétitivité et générer des emplois.

Cette session présente également les conclusions d’une étude financée par la Banque africaine de développement (BAD), qui identifie les mécanismes permettant de dynamiser les chaînes de valeur. Elle souligne le rôle stratégique des PME dans la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire du continent. Les discussions s’articulent autour des besoins en capital humain, en financement et en technologie pour favoriser leur croissance.

Mobilisation des investisseurs institutionnels

La Banque africaine de développement organise une session dédiée aux assureurs et aux agences de crédit à l’exportation (ACE) afin de renforcer leur implication dans le financement des projets africains.

Les participants examinent des solutions novatrices, telles que l’optimisation des bilans et la réduction des risques, pour attirer davantage d’investissements privés. Ce segment vise à établir un dialogue constructif entre les investisseurs institutionnels et la Banque, tout en présentant des outils financiers conçus pour promouvoir des projets durables et bancables.

Sessions plénières

Les plénières du Forum mettent en lumière les perspectives économiques africaines et les initiatives visant à renforcer la coopération régionale et internationale.

Lors de la session inaugurale, Akinwumi Adesina, président de la BAD, insiste sur l’importance des partenariats public-privé pour répondre aux défis de financement.

Les partenaires fondateurs de l’AIF exposent les résultats obtenus depuis 2018, avec plus de 180 milliards de dollars d’investissements mobilisés, et partagent des exemples de projets ayant transformé des secteurs clés comme l’énergie et les infrastructures.

Innovation agricole et transition écologique

Un accent particulier est mis sur l’agriculture durable et la transition verte. Cette session, parrainée par le Japon, explore comment l’innovation technologique et les solutions numériques peuvent améliorer la productivité agricole tout en réduisant l’impact environnemental.

Des entreprises japonaises présentent des modèles de financement et des technologies visant à intégrer la durabilité dans les chaînes de valeur agricoles. L’objectif est de démontrer comment ces approches peuvent être adaptées aux spécificités africaines pour stimuler la croissance économique tout en répondant aux impératifs climatiques.

Inclusion financière et entrepreneuriat féminin

L’initiative AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa) met l’accent sur l’accès des femmes entrepreneures au financement. Les intervenants discutent des obstacles structurels qui limitent leur participation économique et proposent des stratégies pour lever ces barrières.

Des success stories d’entreprises dirigées par des femmes sont présentées pour inspirer les participantes et renforcer la confiance des investisseurs dans ce segment sous-exploité de l’économie. Cette session identifie également des solutions pour développer un écosystème plus inclusif.

Développement des corridors économiques régionaux

Les corridors économiques régionaux, qui visent à améliorer la connectivité et les flux commerciaux entre les pays africains, font l’objet d’une attention particulière. Des projets transfrontaliers, tels que le corridor multimodal nord-sud, sont discutés comme des leviers pour promouvoir les échanges et renforcer l’intégration régionale.

Les intervenants soulignent les défis liés aux cadres réglementaires et aux financements nécessaires à la réalisation de ces projets. Des solutions pratiques pour harmoniser les politiques et attirer des investisseurs sont également abordées.

Transition énergétique : défis et opportunités

L’Afrique, dotée d’un potentiel considérable en matière d’énergies renouvelables, se trouve à un moment critique de sa transition énergétique. Une session explore les moyens de développer des infrastructures vertes grâce à des modèles de financement innovants tels que les financements mixtes et les obligations vertes.

Les participants discutent également des partenariats internationaux nécessaires pour mobiliser les capitaux et renforcer les capacités locales dans des secteurs comme l’énergie solaire, l’éolien et l’hydroélectricité.

Le Forum offre également de nombreuses opportunités de réseautage au travers de pauses café et de déjeuners, et surtout, chaque jour, met à la disposition des participants des « board rooms » d’investissement.

AIS 2024 veut ainsi s’imposer comme une plateforme essentielle pour identifier des solutions concrètes aux défis économiques du continent, et mettre en avant l’importance d’une approche collaborative pour atteindre les objectifs de développement durable.

