Les 9 et 10 décembre prochains, Casablanca accueillera la quatrième édition de l’Africa Financial Summit (AFIS 2024). Cet événement majeur réunira plus de 1 000 leaders du secteur financier africain, des décideurs politiques et des régulateurs pour discuter des réformes nécessaires à la modernisation de l’industrie financière africaine et au financement durable des économies du continent.

Fondé en 2021 par Jeune Afrique Media Group et co-organisé avec l’International Finance Corporation (IFC), l’AFIS 2024 se tiendra cette année sous le thème : « Le temps des puissances financières africaines est venu ». Pour la première fois organisé au Maroc, l’événement bénéficiera du soutien institutionnel du Ministère de l’Économie et des Finances, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, de la Bourse de Casablanca, et de l’Agence Marocaine du Développement des Investissements et des Exportations.

Dans un contexte marqué par une évolution rapide du paysage financier mondial, les discussions porteront sur les moyens de transformer l’industrie financière africaine en un moteur de développement et de résilience. Parmi les objectifs clés de cette édition figurent :

Stimuler les investissements productifs via des produits bancaires et des solutions de marché des capitaux adaptés.

Faciliter les transactions transfrontalières, en réduisant leur coût et leur délai grâce à l’interopérabilité des paiements.

Renforcer la solidité des institutions financières, en consolidant l’industrie et en encourageant les partenariats avec les centres financiers internationaux.

Améliorer l’inclusion financière de la main-d’œuvre informelle, qui représente 83 % de l’économie africaine, notamment grâce à la digitalisation des services bancaires et d’assurance.

Construire un marché boursier panafricain intégré, pour réduire la fragmentation des marchés et favoriser les investissements intra-africains.

Le choix du Maroc comme hôte de l’AFIS 2024 reflète l’engagement du pays dans le développement de partenariats sud-sud et son rôle croissant en tant que centre financier régional. Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l’Économie et des Finances, a souligné : « Le Maroc entend assumer pleinement son rôle dans la recomposition de l’industrie financière africaine, grâce à des institutions solides et une connaissance approfondie des marchés du continent. »

L’AFIS 2024 accueillera plus de 200 dirigeants d’institutions financières, notamment des banques, compagnies d’assurance, opérateurs de marchés de capitaux, et fintechs. Une cinquantaine de ministres et gouverneurs de banques centrales seront également présents. Parmi les intervenants clés figurent :

Aida Diarra, Vice-présidente senior de VISA pour l’Afrique subsaharienne.

Jeremy Awori, CEO d’Ecobank.

Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

Prof. Benedict Oramah, Président d’Afreximbank.

Mohamed El-Kettani, CEO d’Attijariwafa Bank.

Selon Amir Ben Yahmed, président de l’AFIS 2024 : « L’Afrique est à l’aube d’une révolution financière. Il est temps pour le secteur financier africain de relever le défi de son autonomie et de répondre lui-même aux besoins du continent. L’AFIS 2024 sera un laboratoire d’idées et de décisions audacieuses pour construire un écosystème financier de classe mondiale. »

Sérgio Pimenta, Vice-président de l’IFC pour l’Afrique, a ajouté : « Mobiliser toute la force du secteur financier africain est essentiel pour accélérer le développement du continent. »

Avec un programme ambitieux et des acteurs influents, l’AFIS 2024 s’annonce comme une étape décisive pour faire de la finance africaine un levier de croissance et de transformation économique.

LNT avec CdP

