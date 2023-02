La démarche Lean Six Sigma (LSS) déployée au niveau de l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour la simplification des processus de traitement des passagers, permettra de hisser la plateforme au Top 100 des meilleurs aéroports internationaux, a indiqué, mercredi à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

Intervenant lors de la cérémonie de présentation par l’Office National Des Aéroports (ONDA) du bilan des 10 mois de déploiement du LSS, M. Abdeljalil a affirmé que l’objectif de l’approche est d’apporter des réponses à certaines questions de facilitation et d’amélioration des services rendus aux usagers, et de hisser l’aéroport Mohammed V parmi les 100 meilleurs au niveau international.

Après avoir salué les efforts de l’ONDA pour la mise en place de cette démarche managériale de re-engineering des processus, le ministre a souligné la mobilisation de la communauté aéroportuaire qui œuvre pour un développement et une amélioration continue, sûrs et durables de la qualité des services et la satisfaction des usagers au niveau des aéroports du Royaume.

Parallèlement, M. Abdeljalil a relevé l’engagement résolu du Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, dans la voie de la modernité dans le cadre d’un développement économique et social inclusif et durable, ajoutant que le Nouveau Modèle de Développement a confirmé le choix du Maroc de poursuivre son ouverture sur le monde extérieur et d’y jouer pleinement son rôle, en se positionnant dans le tiers supérieur des classements mondiaux.

A ce titre, le ministre a rappelé la politique ambitieuse de libéralisation du secteur du transport aérien conduite par le Royaume qui a permis de réaliser un développement tangible du trafic aérien international et national, rappelant que le taux de récupération du trafic aérien post-covid pour l’année 2022 a dépassé 80% par rapport à 2019, avec plus de 20,6 millions de passagers sur l’ensemble des aéroports nationaux.

En termes d’infrastructures aéroportuaires, le Maroc poursuit ses efforts d’investissements pour accompagner l’évolution continue du trafic aérien, à travers l’aménagement de certaines aérogares, ainsi que l’extension actuelle des aéroports de Rabat-Salé, Tétouan, Al Hoceima, ainsi que le développement programmé des aéroports d’Agadir, Marrakech, Tanger et du hub de Casablanca, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a mis l’accent sur la préparation du projet de transformation institutionnelle de l’ONDA, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme des Établissements et Entreprises Publics (EEP) et qui vise l’amélioration de la gouvernance de l’office, son efficacité ainsi que l’accélération des investissements dans les différents métiers aéroportuaires.

Le développement de la capacité des aéroports et la transformation institutionnelle n’auront d’effets que s’ils sont accompagnés par une amélioration visible des processus, ayant un impact direct et quotidien sur les utilisateurs des plateformes aéroportuaires, a-t-il conclu.

Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech, a connu la participation de l’ensemble des partenaires aéroportuaires impliqués dans cette démarche, y compris les représentants de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie Royale, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, du ministère de la Santé et des compagnies aériennes.

En l’espace de 10 mois, le LSS a contribué à réduire de 30% le temps passé sur le circuit international de traitement des passagers à l’arrivée au niveau de l’aéroport Mohammed V de Casablanca. La démarche LSS devra être dupliquée en 2023 sur les aéroports de Marrakech – Menara, Fès – Saiss et Oujda – Angad.

A partir de l’année 2024, ce sera au tour des aéroports d’Agadir – Al Massira, Tanger – Ibn Battouta et Rabat – Salé de bénéficier de cette approche qui s’inscrit dans le plan de développement “Envol 2025” de l’ONDA pour l’excellence opérationnelle et l’amélioration de la qualité des services prestés dans les aéroports du Royaume.

LNT avec Map

Partagez cet article :