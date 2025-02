Les aéroports du Maroc ont accueilli au cours de l’année 2024 près de 32 millions de passagers, a indiqué, lundi, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Kayouh a souligné que les aéroports du Royaume devraient accueillir environ 60 millions de passagers d’ici 2030 et 90 millions à l’horizon de 2035.

Le transport aérien interne vise essentiellement à relier les 12 régions du Royaume et à encourager le transport entre les aéroports et les villes, a-t-il précisé, notant qu’un système de soutien a été mis en place en vue d’offrir des tarifs préférentiels aux passagers.

En vertu de l’accord de partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des finances, les conseils régionaux concernés et la compagnie Royal Air Maroc (RAM), il a été procédé à la signature de six accords concernant les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Drâa-Tafilalet, l’Oriental et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, a-t-il expliqué.

Selon le ministre, il s’agit des lignes reliant Casablanca à Dakhla (14 vols hebdomadaires), Casablanca-Laâyoune (14 vols hebdomadaires), Rabat-Laâyoune (2 vols par semaine), Agadir-Laâyoune-Dakhla (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Guelmim-Tan Tan (5 vols hebdomadaires), Casablanca-Guelmim, (2 vols par semaine), et Casablanca-Errachidia (7 vols par semaine).

Il s’agit également des lignes reliant Rabat à Errachidia (2 vols par semaine), Casablanca-Ouarzazate (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Ouarzazate-Zagora (3 vols hebdomadaires), Casablanca-Oujda (14 vols hebdomadaires), Casablanca-Nador (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Tétouan-Al Hoceïma (2 vols par semaine), et Tanger-Al Hoceïma (2 vols par semaine).

A cet égard, le ministère prend à sa charge le tiers du montant de soutien accordé à ces plans qui s’élève à 60 millions de DH, a relevé M. Kayouh, faisant savoir que ces accords ont permis à la RAM de transporter environ 2.284.000 passagers.

Il a, également, indiqué que la compagnie privé (Air Arabia) a lancé des lignes reliant Rabat à Agadir à raison de 7 vols hebdomadaires, Agadir à Tanger (3 vols par semaine), Agadir-Fès (2 vols par semaine), Tanger-Nador (lancé depuis 15 jours /2 vols par semaine) et Dakhla-Marrakech (2 vols par semaine), notant que le soutien alloué par le ministère dans ce cadre s’élève à 20 millions de DH. Cette compagne a transporté environ 364.000 passagers, a-t-il poursuivi. En outre, le ministre a expliqué que le transport aérien interne a été renforcé avec des lignes en dehors de l’axe de Casablanca dans le cadre de l’ouverture du secteur du transport aérien intérieur face aux compagnies étrangères « Open Sky », à travers la compagnie « Ryanair ».

Dans ce sens, 14 vols ont été programmés concernant 11 lignes aériennes reliant 9 aéroports marocains depuis mars 2024, notamment Marrakech-Fès (4 vols hebdomadaires), Marrakech-Tanger (3 vols hebdomadaires), Marrakech-Errachidia (2 vols par semaine), Marrakech-Tétouan (2 vols), Agadir-Fès (2 vols), Agadir-Oujda (2 vols hebdomadaires), Agadir-Tanger (2 vols par semaine), Tanger-Oujda (3 vols), et Tanger-Essaouira (2 vols par semaine), a-t-il détaillé.

