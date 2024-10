Suite aux récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les accords agricole et de pêche entre l’Union européenne et le Maroc, plusieurs responsables européens ont exprimé leur position, tout en réaffirmant l’importance des relations entre l’UE et le Royaume du Maroc. Ces décisions ont suscité des réactions mesurées, soulignant à la fois le respect des procédures juridiques et la volonté de maintenir des partenariats stratégiques.

Déclaration conjointe de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, ont fait une déclaration conjointe réaffirmant l’engagement de l’UE à poursuivre et renforcer ses relations avec le Maroc. Ils ont précisé que cet engagement est fondé sur le principe pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées), en réponse aux arrêts de la CJUE. La déclaration souligne la volonté de l’UE de préserver le partenariat avec le Maroc dans tous les domaines, tout en prenant note des décisions juridiques en cours.

Les responsables ont également mentionné que la Commission européenne analyse en détail les arrêts rendus par la CJUE, et ont noté que l’accord agricole entre l’UE et le Maroc reste valide pour une période supplémentaire de 12 mois. Cette prolongation offre une marge de manœuvre pour poursuivre les discussions sur les suites à donner aux arrêts de la Cour.

Réactions des États membres de l’UE

Plusieurs États membres ont également réagi aux décisions de la CJUE, réaffirmant leur attachement au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc.

En Espagne, le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a exprimé son respect pour la décision de la CJUE tout en soulignant l’importance de maintenir les relations avec le Maroc. Il a insisté sur les bénéfices mutuels de ce partenariat, notamment dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture, et a affirmé que l’Espagne continuera à œuvrer avec l’UE pour développer cette relation. Le ministre a également rappelé la position espagnole sur la question du Sahara, soutenant que le plan marocain d’autonomie constitue une base sérieuse pour une solution au conflit.

La Belgique, par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé son engagement en faveur du partenariat stratégique avec le Maroc, exprimant son soutien à la déclaration de von der Leyen et Borrell. Le ministère belge a souligné que la Belgique continuera à œuvrer pour approfondir ces relations.

La Hongrie, pour sa part, a souligné l’importance de renforcer les liens entre l’UE et le Maroc, qualifiant ce partenariat de crucial pour les intérêts communs des deux parties. Le ministère hongrois des Affaires étrangères a également pris note des arrêts de la CJUE et a exprimé sa volonté de continuer à coopérer étroitement avec le Royaume.

LNT

Partagez cet article :