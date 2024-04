La plateforme Agri-Finance, une initiative lancée en octobre 2023 par la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et le Groupe OCP, vise à promouvoir des systèmes de production et de distribution alimentaires durables en Afrique. Ce projet ambitieux cherche à contribuer au développement des compétences, à la création d’emplois, et à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent.

S’appuyant sur l’expertise d’INNOVX, une entreprise affiliée à l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), et sur la connaissance approfondie d’OCP Africa, cette plateforme aspire à mobiliser 800 millions de dollars pour investir dans les chaînes de valeur agricoles africaines. Elle a pour but de répondre aux défis climatiques actuels et de renforcer la sécurité alimentaire.

Younes Addou, Vice-Président d’INNOVX, souligne l’importance de ce forum comme un espace unique permettant à l’industrie, aux chercheurs et aux investisseurs de partager des idées et de former des partenariats stratégiques. Cette initiative vise à éclairer les opportunités d’investissement et à débattre des moyens de surmonter les obstacles financiers dans le secteur agricole.

La plateforme envisage de renforcer 30 chaînes de valeur agricoles à travers 60 opérations de financement agricole, offrant ainsi accès à du financement et à de la formation professionnelle pour stimuler la croissance et la résilience du secteur.

Jean Habay de l’IFC, spécialisé dans l’alimentation, l’agriculture et la foresterie en Afrique, met en lumière l’ambition de cette plateforme à enrichir l’offre existante en mobilisant tous les acteurs clés, des entreprises privées aux ONG, pour le développement de chaque chaîne de valeur.

Le forum marque le début d’une série d’événements pluriannuels à travers l’Afrique subsaharienne, destinés à stimuler l’innovation et à faciliter les investissements durables dans les chaînes de valeur agricole. Cette première rencontre a déjà abouti à des accords de collaboration pour le développement des chaînes de valeur du riz, de l’anacarde, du maïs, et du soja.

Cette initiative promet de maintenir une dynamique de collaboration et de networking à travers des rencontres itinérantes en Afrique, afin de suivre activement la réalisation des projets de collaboration et de continuer à enrichir l’Agri-Finance Platform.

LNT avec CdP

