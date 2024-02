Lamalif Group, spécialisé dans l’éclairage public et l’aménagement urbain, ambitionne de consolider sa position de leader sur le marché national dans le secteur, en s’appuyant notamment sur les dernières innovations technologiques. L’objectif est de développer une stratégie marocaine qui soit à la fois variée, compétitive et axée sur l’efficacité énergétique, l’éclairage intelligent, et les villes intelligentes (smart cities), en combinant le savoir-faire artisanal aux standards industriels. Le groupe était récemment le seul représentant marocain au salon Light & Middle East à Dubaï, et pour nous parler des ambitions du groupe, au Maroc comme à l’international, ainsi que des enjeux du secteur, notamment les défis du changement climatique, M. Abderrahim El Allam, Directeur Général, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Lamalif Group a récemment participé au salon Light & Building Middle East à Dubaï. Quels étaient vos objectifs en tant que seule entreprise marocaine présente ?

En tant que seule entreprise marocaine participant au salon Light & Building Middle East à Dubaï, les objectifs de Lamalif Group étaient multiples et stratégiques. Tout d’abord, nous aspirions à renforcer notre visibilité sur la scène internationale, en particulier dans la région du Moyen-Orient où le salon est un événement de premier plan dans le domaine de l’éclairage et de la construction. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter nos dernières innovations en matière d’éclairage public et d’aménagement urbain, démontrant ainsi notre expertise et notre savoir-faire à un public mondial. De plus, notre participation visait à établir des contacts stratégiques et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans une région en plein essor économique. Enfin, en tant qu’ambassadeurs de l’excellence marocaine, nous avons également cherché à promouvoir le potentiel et la qualité des entreprises marocaines sur la scène internationale, contribuant ainsi à renforcer l’image du Maroc en tant que hub économique et technologique émergent.

Quelles sont les ambitions de votre groupe en ce qui concerne son expansion à l’international et la conquête de nouveaux marchés ?

Lamalif Group incarne une vision globale ambitieuse axée sur l’expertise et l’innovation. En vue de son expansion internationale et de la conquête de nouveaux marchés, le groupe s’engage à être un leader mondial dans son domaine. En intégrant une approche stratégique qui allie recherche de nouveaux marchés, partenariats stratégiques, adaptation locale et innovation continue. Cette vision globale, fondée sur l’excellence et la recherche constante de l’innovation, guide notre engagement.

Quel est le niveau de développement du secteur de l’éclairage public et de l’aménagement urbain au Maroc, par rapport au reste du monde ? Quel est son potentiel à l’export ?

Le secteur de l’éclairage public et de l’aménagement urbain au Maroc connaît un niveau de développement significatif, reflétant les efforts constants de notre pays pour moderniser ses infrastructures et améliorer la qualité de vie de ses citoyens, mais surtout hisser la signature du Made In Morocco. En comparaison avec d’autres régions du monde, le Maroc a réalisé des progrès notables, adoptant des technologies innovantes et des concepts durables pour optimiser l’efficacité énergétique et promouvoir le développement urbain intelligent. Le pays a également fait des investissements importants dans des projets d’éclairage public et d’aménagement urbain, tant dans les grandes villes que dans les zones périphériques. En effet, le savoir-faire acquis et les solutions développées au Maroc peuvent être exportés vers d’autres marchés présentant des besoins similaires en matière d’infrastructures urbaines durables et d’éclairage public efficace, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour le secteur.

Quels sont les défis de votre secteur dans les années à venir, notamment en ce qui concerne le changement climatique et les impératifs d’efficience énergétique ?

Dans les années à venir, le secteur auquel nous appartenons sera confronté à plusieurs défis majeurs, en particulier en ce qui concerne le changement climatique et les impératifs d’efficience énergétique. L’un des défis principaux réside dans l’adoption de pratiques durables et respectueuses de l’environnement, nécessaires pour atténuer les impacts négatifs du changement climatique. Cela implique une transition vers des technologies d’éclairage public plus économes en énergie, telles que les LED, et une optimisation des systèmes d’aménagement urbain pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone. De plus, la sensibilisation et l’éducation des parties prenantes sur l’importance de la durabilité environnementale joueront un rôle crucial dans la promotion de pratiques éco-responsables. Par ailleurs, l’innovation continue sera essentielle pour relever ces défis, en développant de nouvelles solutions technologiques et en encourageant la recherche dans le domaine de l’éclairage public et de l’aménagement urbain durable. Enfin, la collaboration entre les acteurs publics et privés, ainsi qu’avec les communautés locales, sera indispensable pour surmonter ces défis et construire un avenir urbain résilient et respectueux de l’environnement.

Comment Lamalif Group participe-t-il à cet effort, que ce soit en termes d’innovation ou de sensibilisation des parties prenantes ?

Lamalif Group relève avec détermination le défi de contribuer à la durabilité et à l’efficacité énergétique dans le secteur de l’éclairage public et de l’aménagement urbain. En tant que pionnier, nous adoptons une approche holistique, intégrant l’innovation et la sensibilisation des parties prenantes dans notre stratégie globale. Notre engagement en matière d’innovation se traduit par la création de solutions technologiques avancées axées sur la réduction de la consommation énergétique et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. Parallèlement, nous mettons un fort accent sur la sensibilisation, organisant des campagnes éducatives et collaborant avec les acteurs locaux pour promouvoir les pratiques durables et encourager l’adoption de nos solutions respectueuses de l’environnement. Ainsi, Lamalif Group s’efforce activement de transformer les défis environnementaux en opportunités d’innovation et de développement durable, contribuant ainsi à façonner des communautés urbaines plus résilientes et respectueuses de l’environnement.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

