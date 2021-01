« La Nuit des idées 2021 », un rendez-vous intellectuel annuel, fera appel, le 28 janvier à Marrakech, à la contribution d’un parterre de personnalités de tous les horizons, le temps de débattre de l’impact de la crise induite par le nouveau coronavirus (Covid-19) sur le monde de demain.

Actuellement en sa 6è édition, ce rendez-vous incontournable de débats et de réflexion reviendra, cette année, à la Maison Denise Masson relevant de l’Institut Français de Marrakech (IFM), pour des discussions en mode virtuel, dédiées au partage d’idées et de la pensée, tient à indiquer l’IFM.

Ainsi, intellectuels, philosophes, sociologues, écrivains et artistes marocains et français auront à célébrer lors de cette rencontre, placée sous le thème « Proches », la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations, explique l’IFM, faisant savoir que les débats seront retransmis en direct en ligne.

En parallèle, l’Institut Français organisera plus de 200 évènements et un grand Live mondial de 24h, ajoute-t-on de même source. Partout en France et sur les cinq Continents, grandes écoles et universités, instituts de recherche, ONG, musées, centres culturels, Instituts français, Alliances françaises, théâtres et bibliothèques sont invités à proposer rencontres et débats d’idées, sous une forme festive et participative : au cœur des soirées, les tables rondes, forums ou plateaux médias s’accompagneront de performances, installations artistiques, projections, concerts ou représentations théâtrales…

Et l’IFM de poursuivre que la thématique retenue pour cette nouvelle édition, a été choisie en résonance avec l’épidémie de nouveau coronavirus et les confinements qui en ont découlé, afin de « permettre la transformation de nos rapports à l’espace et aux mobilités, les nouvelles solidarités que la crise de nos modèles économiques et sociaux appelle à construire, ou encore la place du numérique dans nos sociétés, qui façonne plus que jamais notre rapport au monde ».

Pour rappel, chaque année, au dernier jeudi du mois de janvier, l’Institut français invite tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs.

Initiée en 2016, lors d’une soirée exceptionnelle réunissant à Paris de grandes voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands enjeux de notre temps, la Nuit des idées s’est très vite imposée sur l’agenda français et international.

Le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques… sont organisées dans le monde entier autour d’un thème commun, que chaque lieu décline à sa façon.

La 5è édition de la Nuit des idées (édition 2020), rappelle-t-on, s’est tenue le 30 janvier 2020 autour du thème « Être vivant », qui place au cœur de cette nuit de débats, la question des équilibres écologiques et de la relation de l’Homme au monde.

LNT avec MAP

Partagez cet article :