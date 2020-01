PARTAGER À Marrakech, Karim Hajji met en avant les réalisations économiques du Maroc

Le Maroc a réalisé des performances économiques remarquables au cours des dernières années, a souligné mercredi à Marrakech, le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji.

Le Maroc a enregistré des performances économiques importantes, grâce au taux d’intérêt considéré comme le plus faible du Continent mais aussi, grâce à son attractivité pour les investissements, a relevé M. Hajji à l’ouverture de la seconde conférence annuelle des investisseurs en Afrique du Nord, organisée à l’initiative de Renaissance Capital, banque d’affaires leader sur les marchés émergents et les marchés frontières avec des opérations en Afrique, en Russie et dans la région CEI+.

Le Royaume dispose de tous les atouts et répond à tous les critères pour être un marché émergent et s’imposer sur la scène internationale. Il présente des avantages certains en termes de croissance économique et d’activité industrielle, s’est-il félicité.

La croissance économique au Maroc va s’accélérer de plus en plus dans les années à venir en intégrant davantage de personnes sur le marché de l’emploi, a-t-il noté.

Au niveau de la Bourse, nous avons assisté à une grande et importante réforme porteuse de transformations positives, a-t-il fait savoir, mettant en avant la mise en place du programme « Elite » qui a pour but de développer le marché financier à l’échelle nationale et régionale.

Par ailleurs, il a mis en avant la désignation par le Roi Mohammed VI d’une Commission spéciale sur le modèle de Développement, notant que les conclusions de ladite commission permettront, sans nul doute, de booster davantage la croissance économique nationale.

La 2ème conférence annuelle des investisseurs en Afrique du Nord est une réunion extrêmement importante qui réunit des investisseurs du monde entier, a-t-il relevé, ajoutant que cette conférence permet de jeter la lumière sur les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume.

De son côté, le PDG du groupe Label’Vie, Zouhair Bennani, a mis en avant les expériences réussies des grandes entreprises marocaines qui ont fait le choix de s’investir en Afrique.

Les relations économiques et commerciales liant le Maroc et l’Afrique sont très anciennes, témoignant de l’ouverture du Royaume sur son environnement et sa volonté de contribuer au développement du Continent, a-t-il souligné.

Pour sa part, Nawfal Bendefa, PDG de REIM Partners a salué la nouvelle législation mise en place par le Maroc pour structurer et organiser l’activité économique, notamment l’immobilier.

Le marché de l’immobilier commercial au Maroc est stable et porteur d’opportunités, s’est-il félicité, faisant remarquer que le taux de croissance de l’économie nationale est en nette progression.

Organisé pour la première fois au Maroc, cet événement phare est axé notamment sur la compétitivité et l’industrialisation des pays de la région MENA.

Cette conférence sera lieu de conversations entre responsables de premier plan et accueillera une table ronde intitulée « Accompagner l’industrialisation dans un nouveau paradigme économique »autour de laquelle se réuniront des dirigeants de grandes entreprises régionales.

Pendant deux jours, cette rencontre vise à rassembler les principales entreprises de la région – représentant plus de 10 secteurs différents, de la vente au détail aux soins de santé, en passant par la finance et l’industrie – et à les mettre en relation avec les principaux investisseurs institutionnels mondiaux et locaux de l’île Maurice, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis.

Les participants à la conférence auront ainsi l’opportunité de suivre des exposés et présentations de politiciens, de décideurs et de chefs d’entreprise parmi les plus éminents de la région.

Cette conférence connaîtra également l’organisation d’environ 200 réunions entre les principales entreprises marocaines et égyptiennes et des investisseurs internationaux de premier plan, dont les actifs sous gestion cumulés excèdent 2,000 milliards de dollars.

Renaissance Capital, rappelle-t-on, est une banque d’investissement de premier plan dans les marchés émergents et les marchés frontières, offrant un accès à 50 marchés à travers le monde, avec des opérations en Afrique, en Europe centrale et orientale, en Amérique du Nord et en Asie.

Fondée en 1995, Renaissance Capital a établi des positions de premier plan dans chacun de ses métiers – marchés des capitaux actions et de la dette, fusions-acquisitions, et autres marchés financiers, y compris les actions et dérivés actions, produits de dette, opérations de change et dérivés de change, matières premières et REPO, ainsi qu’en recherche et courtage.

Renaissance Capital dispose de l’une des plus grandes plateformes de distribution et d’exécution en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des équipes de vente et trading présentes à Londres, Moscou, New York, Johannesburg, Le Cap, Lagos, Nairobi et Le Caire.

LNT avec Map