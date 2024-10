À l’occasion de son sixième anniversaire au Maroc, Glovo a inauguré son nouveau siège social à Casablanca, en présence de son PDG et fondateur Oscar Pierre, ainsi que de plusieurs partenaires de la plateforme. Cet événement a également été l’occasion pour la plateforme de livraison de présenter son rapport d’impact économique et social, intitulé « The Yellow Effect », élaboré en collaboration avec l’institut Statista. Ce rapport met en lumière les nombreuses réalisations de Glovo au Maroc depuis son arrivée en 2018.

« Aujourd’hui, le Maroc est le troisième marché mondial de Glovo, avec une croissance rapide, se classant juste derrière l’Espagne et l’Italie », a souligné Oscar Pierre. Il attribue ce succès au talent local et à la facilité de faire des affaires dans le pays. Le Maroc est considéré comme un modèle pour d’autres marchés africains que Glovo envisage d’explorer à l’avenir, a-t-il précisé.

Hamza Naciri Bennani, Directeur Général de Glovo Maroc, a profité de l’occasion pour dresser le bilan des six années d’activité de la plateforme dans le pays. « Ces six années de présence au Maroc ont été marquées par de nombreuses réussites, notamment en termes de transformation digitale et de soutien aux entreprises marocaines », a-t-il déclaré. Glovo s’est imposé comme un acteur incontournable de la transformation digitale au Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour les petites et moyennes entreprises (PME) locales.

Le rapport « The Yellow Effect » révèle que Glovo et ses partenaires ont généré une valeur économique de 2,64 milliards de dirhams en 2023, avec plus de 8 600 emplois créés, principalement dans les secteurs de la restauration, du commerce, mais aussi de l’agriculture et de l’industrie, grâce à un effet indirect. Aujourd’hui, plus de 5 500 coursiers utilisent la plateforme pour générer des revenus en toute flexibilité. Glovo leur offre également une couverture sociale, incluant une assurance individuelle et des primes en cas de maladie.

Un soutien précieux aux petites entreprises

Les petites et moyennes entreprises (PME) marocaines jouent un rôle crucial dans l’écosystème de Glovo. Une étude menée par Statista montre que 80 % des PME interrogées estiment que leur partenariat avec Glovo est essentiel à leur succès. Grâce à la plateforme, ces entreprises, notamment dans les secteurs de la restauration et du commerce, ont pu renforcer leurs ventes et assurer une croissance durable.

Mehdi Tazi, vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), présent lors de l’inauguration, a salué l’impact de Glovo sur l’économie nationale. « Glovo contribue activement à la création d’emplois et soutient les petites entreprises à travers la digitalisation, un levier essentiel pour leur compétitivité », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’importance de la stratégie digitale du Maroc, articulée autour de quatre axes principaux : la formation des talents numériques, l’élargissement de la connectivité dans les zones rurales, le soutien aux startups et la digitalisation des services publics. « Cette stratégie vise à positionner le Maroc comme un leader régional en matière de digitalisation », a-t-il ajouté.

Un engagement social et citoyen

Au-delà de son impact économique, Glovo se distingue par ses initiatives de responsabilité sociale. L’entreprise a levé plus de 2 millions de dirhams pour les victimes du séisme d’Al Haouz grâce à son initiative « Bulle de Donation », tout en soutenant diverses associations, notamment SOS Village d’Enfants, Jood et La Banque Alimentaire, dans le cadre de ses campagnes de dons durant le Ramadan.

Glovo s’implique également dans l’écosystème technologique local via son programme Tech Catalyst, qui a permis à huit startups marocaines de bénéficier d’un programme d’immersion au siège de l’entreprise à Barcelone. Selon Hamza Naciri Bennani, « cet engagement envers les startups marocaines est essentiel pour soutenir l’innovation locale et renforcer l’écosystème technologique du pays ».

Avec une présence dans 35 villes marocaines et couvrant 80 % de la population, Glovo s’affirme aujourd’hui comme un acteur incontournable du secteur technologique au Maroc.

Asmaa Loudni

