Bontaz Centre Maroc renforce sa présence dans le Royaume. C’est à l’usine du groupe à Jorf Lasfar à El Jadida que Bontaz Centre Maroc a jeté son dévolu pour inaugurer, ce mercredi 11 décembre 2024, une nouvelle ligne de fabrication de composants destinés aux véhicules électriques. La structure devra employer plus de 150 ouvriers de la région en vue d’accompagner l’évolution du groupe et l’extension de ses activités.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du groupe, qui vise à développer des solutions innovantes en faveur de la mobilité durable. Cet investissement représente une étape clé dans le développement de Bontaz Maroc et illustre sa contribution active à la dynamique économique locale.

Lors de cette inauguration, le groupe a également célébré l’obtention de la certification Jaguar Land Rover Quality (JLRQ). Une reconnaissance prestigieuse qui positionne Bontaz Maroc parmi les 10 % meilleurs fournisseurs automobiles dans le monde, répondant aux standards exigeants du système de management de la qualité de Jaguar Land Rover. Cette récompense renvoie à l’excellence des produits et des opérateurs, ingénieurs et techniciens marocains capables de défier des structures mondiales avec une démarche qui s’inscrit dans la durabilité et la décarbonation.

Bontaz Maroc est le résultat d’un partenariat franco-marocain solide qui symbolise la volonté partagée de promouvoir le développement industriel et technologique.

Le groupe compte 1 700 collaborateurs au Maroc, dont 1 200 femmes opératrices/ouvrières. Une voiture sur deux dans le monde contient un produit de Bontaz, qui fournit 70 % des constructeurs automobiles mondiaux. L’usine de Bontaz Maroc est la plus grande du groupe et représente environ 30 % de son chiffre d’affaires. Une dynamique exponentielle.

Dans le cadre de sa politique de réorganisation, le groupe a mobilisé un plan d’investissement et de diversification de 200 millions d’euros, en vue de relever les défis de la décarbonation sur ses marchés traditionnels (automobile, camion & tout-terrain), par la production de solutions novatrices pour l’électricité et l’hydrogène et par le positionnement dans le segment de la mobilité légère, sans oublier le lancement des freins hydrauliques pour vélos à assistance électrique en 2023.

L’activité du groupe repose sur la fabrication et l’assemblage des pièces et sous-ensembles du système de refroidissement et de freinage mécanique et électrique pour l’industrie automobile.

Aujourd’hui, le groupe Bontaz est un fournisseur automobile et leader mondial des systèmes hydrauliques, présent dans 11 pays à travers le monde. Bontaz Maroc, créé en 2012, est devenu le plus grand employeur dans la province d’El Jadida…

H.Z.

