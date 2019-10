PARTAGER À Erfoud, Akhannouch insiste sur le soutien des jeunes et de l’entreprenariat

La province d’Erfoud, un petit patelin du sud-est marocain, à mi-chemin entre Errachidia et Raissani, fief du fondateur de la dynastie Alaouite, Moulay Ali Chrif, fête du 24 au 27 octobre le palmier dattier. Chaque année et à pareille période, toute la ville se métamorphose en véritable carrefour mondial de la phoeniciculture. Ici, on ne parle, le temps d’un salon, que des dattes et de tout leur écosystème.

Aujourd’hui, SIDATTES en est à sa 10ème édition. Cette année, le salon s’organise à quelques mois de l’échéance du PMV, prévue pour 2020. Idem pour le contrat programme signé en 2010 entre le Gouvernement et l’interprofession pour le développement des différents maillons de la chaine de valeur de la filière palmier dattier à l’horizon 2020 pour un investissement global de 7,6 MMDH dont 4,9 MMDH sous forme de soutien étatique. Ledit contrat-programme prévoit aussi l’implantation de 3 millions de palmiers dattiers.

A une année donc, le bilan se veut probant, à en croire le ministre rniste de l’Agriculture Aziz Akhannouch. A Erfoud et en marge de son SIDATTES, il a souligné que les objectifs tracés dans le cadre du PMV sont atteints, soit 6,6 millions de pieds en 2018, contre 4,8 en 2010, 63 000 ha de superficie en 2019, contre 48 000 en 2010 et une production de 117 000 T en moyenne entre 2015 et 2018 contre 90 000 T entre 2003 et 2007.

Au niveau de la production, le Maroc maintient sa place de 12ème plus grand producteur de dattes et conforte son positionnement avec une production prévisionnelle record de 143.000 T pour la campagne 2019-2020, en hausse de 41,3 % par rapport à la campagne 2018-19.

Il est à souligner qu’une vraie montée en puissance de ces indicateurs est attendue pour 2022 avec l’entrée en production de l’ensemble des palmiers plantés.

Les réalisations dans le domaine de la valorisation sont aussi importantes, avec une capacité de conditionnement de près de 25 000 T, pour un objectif à terme de 30 000 T.

Sur le même registre, le ministre Akhannouch explique que l’écosystème oasien bénéficie pleinement de l’activité phœnicicole, qui est aujourd’hui le principal pilier de son économie, avec un chiffre d’affaire moyen annuel allant jusqu’à 2 MMDH. Elle a procuré aux phoeniciculteurs une valeur ajoutée moyenne de 1,42 MMDH entre 2015 et 2018.

Point d’étape sur l’avancement du programme de nettoyage des touffes de palmiers.

Parallèlement au SIDATTES, Aziz Akhannouch s’est rendu dans la Palmeraie Traditionnelle, touchée par des incendies cet été, où il a effectué un point d’étape sur l’avancement du programme de nettoyage des touffes dans la zone. Plus de 1,3 million de touffes de palmiers dattiers ont bénéficié de cette opération, soit 75% du programme national de restructuration des palmeraies.

En marge du Salon aussi, il a souligné que le projet de programme d’appui aux coopératives de service prévoit la génération de plus de 337 000 journées de travail en faveur des jeunes et femmes du Draâ-Tafilalet, et permettra de favoriser la création d’environ plus d’un millier de coopératives d’ici fin 2020. Et de rappeler que le Plan Maroc Vert a fortement favorisé la création des coopératives dans le but d’encadrer les petits agriculteurs dans l’espace oasien permettant ainsi de passer de 1.128 au lancement du PMV en 2008 à près de 5.000 coopératives actuellement.

Dans le même sens, il a tenu à préciser que la population oasienne reste de loin au centre de toute la politique agricole du ministère à travers notamment la filière palmier dattier : ‘‘Nous restons engagés et déterminés à consolider et à pérenniser les acquis, mais également à poursuivre l’effort mené avec l’appui de l’ensemble des acteurs, pour un accompagnement durable et équitable des zones oasiennes’’.

Et de poursuivre : « nous mettrons l’accent sur l’accompagnement des initiatives en faveur des jeunes et de l’entreprenariat, notamment l’entreprenariat solidaire local afin d’accroître son potentiel de création d’emplois à travers l’accès à l’innovation, au financement et aux programmes de formation et de renforcement des capacités ».

D’ailleurs, cette dixième édition du SIDATTES est dédiée au palmier dattier comme levier de l’emploi et pilier de l’économie solidaire. De quoi mettre en avant le rôle majeur de la filière phoenicicole dans le développement de l’économie oasienne et son soutien à l’essor d’une agriculture équitable et durable au Maroc.

Il est important de souligner que le secteur phoenicicole contribue à la préservation de plus de 12 000 emplois et contribue jusqu’à hauteur de 60% dans la formation du revenu de plus de 2 millions de citoyens dans les zones oasiennes, dit-on auprès de l’Agriculture, pour qui le développement des zones oasiennes revêt un intérêt particulier dans la politique agricole, compte tenu de leur rôle déterminant dans le développement socio-économique du pays.

Parmi les sujets qui seront traités dans les ateliers, les nouvelles technologies et la nano-irrigation, les techniques de valorisation des sous-produits du palmier dattier, le conditionnement et l’énergie solaire.

Comme il est de tradition depuis son lancement en 2010, le SIDATTES est structuré autour de 8 pôles, représentant chacun une facette du secteur. Il s’agit du Pôle Régions, pôle Institutionnels et Sponsors, Pôle International, Pôle Agrofourniture, Pôle Rahba, Espace Produits de terroir, Pôle Machinisme agricole et Espace Exposition culturelle.

Le pôle régions abrite les 4 régions productrices de dattes, à savoir Drâa -Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun. L’espace exposition culturelle sera réservé aux oasis du Royaume. Un espace thématique sera dédié aux startups, offrant aux jeunes agriculteurs une tribune pour l’exposition de leurs projets et innovations.

Pas moins de 80.000 visiteurs sont attendus pour cette édition, ainsi que plus de 200 exposants et 15 pays étrangers.

Hassan Zaatit