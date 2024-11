La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) ont organisé une cérémonie officielle pour marquer les trois premières années de leur partenariat dans le cadre du programme « A Chance to RESET ». Lancée en 2021 avec le soutien de partenaires tels que SILATECH, la Fondation Bill & Melinda Gates, Dell Technologies, Accenture et EFE-Europe, cette initiative vise à améliorer l’employabilité des jeunes au Maroc et à répondre aux besoins émergents du marché du travail.

A Chance to RESET est un projet de quatre ans qui ambitionne d’insérer professionnellement plus de 8 000 jeunes Marocains d’ici 2025. Grâce à des formations adaptées et alignées sur les tendances du marché, le programme a déjà permis, au cours de ses trois premières années, de former plus de 26 000 jeunes à travers divers ateliers, salons de l’emploi, journées portes ouvertes et activités de mise en réseau. Parmi eux, 6 170 jeunes ont trouvé un emploi dans une centaine d’entreprises représentant divers secteurs économiques.

Le programme s’est également étendu à dix régions du Maroc, offrant des formations en classe axées sur des compétences clés, telles que les compétences comportementales, numériques, linguistiques et techniques. Ces formations sont conçues pour répondre aux attentes des entreprises partenaires et anticiper les évolutions du marché.

Mme Laila Slassi, Vice-Présidente d’EFE-Maroc, a souligné que les résultats obtenus témoignent du succès du programme. Elle a également mis en avant l’engagement de l’initiative envers l’égalité des genres, avec une participation féminine de 54 %. De son côté, Mme Imane Belmaati, Directrice Générale de l’ANAPEC, a déclaré que ce partenariat reflète une collaboration efficace entre les secteurs public, privé et associatif, renforçant ainsi l’écosystème de l’employabilité au Maroc.

David Wason, représentant de Dell Technologies, a insisté sur l’importance de l’inclusion numérique dans le cadre de cette initiative. Selon lui, « A Chance to RESET » offre une formation ciblée et un soutien adapté, tout en plaçant les jeunes au centre des priorités pour répondre aux besoins spécifiques des différents secteurs.

Le programme ne se limite pas à la formation. Il favorise les interactions entre chercheurs d’emploi et recruteurs à travers des événements tels que des salons de l’emploi, des journées thématiques et des sessions de formation spécifiques par secteur. Ces initiatives ont permis d’établir un dialogue constructif entre les parties prenantes, facilitant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration.

Hassan El-Mulla, Directeur Général de Silatech, a mis en avant l’impact du programme sur l’autonomisation économique des jeunes. Il a souligné que les partenariats stratégiques, combinés au développement des compétences et à une formation ciblée, permettent de réduire l’écart entre les chercheurs d’emploi et le marché du travail marocain.

