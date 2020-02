PARTAGER À Amman, le Maroc répète son soutien à la cause palestinienne

Le vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Touimi Benjelloun a réaffirmé, samedi à Amman, le soutien ferme et durable du Royaume du Maroc aux droits et à la juste cause du peuple palestinien.

« Le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, réaffirme son soutien permanent à la lutte du peuple palestinien pour trouver une solution juste et définitive à sa juste cause », a affirmé M. Touimi lors des travaux de la 30e réunion extraordinaire de l’Union parlementaire arabe consacrée à l’examen des implications du plan de paix américain au Moyen-Orient.

La position du Royaume « ne vacille pas », a-t-il dit, précisant que la cause palestinienne, y compris la question d’Al Qods avec son statut et ses lieux saints, est profondément incrustée dans le cœur de toutes les composantes du peuple marocain.

M. Touimi a par ailleurs rappelé l’Appel d’Al Qods, signé par le Roi Mohammed VI et le Pape François, lequel avait souligné la nécessité de garantir la liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte.

Concernant le plan de paix au Moyen-Orient, le parlementaire marocain a indiqué que toute proposition unilatérale sur la question palestinienne ne pouvait aboutir à des résultats positifs tant qu’elle émanait d’une seule partie, ne tenait pas compte de propositions palestiniennes, arabes et islamiques et ignorait les résolutions du Conseil de sécurité et les résolutions et chartes des Nations Unies.

Cette solution unilatérale « ne peut être concrétisée sur le terrain », a-t-il jugé, soulignant que toute conception d’une solution définitive et équitable à la question palestinienne ne peut pas réaliser la paix souhaitée, tant qu’elle n’est pas fondée sur le dialogue et des négociations rationnelles, objectives et paisibles sous les auspices des Nations Unies et en adéquation avec les volontés internationales soucieuses de la paix dans le monde, et au Moyen-Orient en particulier.

Cette réunion, qui rassemble des présidents et des représentants des parlements arabes, intervient alors que la question palestinienne prend des virages périlleux dans un contexte arabe délicat. Elle offre l’occasion de restaurer la cohésion de l’action parlementaire arabe et d’unifier les positions de manière à permettre la coordination et l’unification des questions centrales de la Oumma, et en particulier la cause palestinienne.

LNT avec MAP