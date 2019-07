PARTAGER À Amman, El Ferdaous présente la politique de promotion de l’investissement du Maroc

Le Maroc a engagé une série de chantiers structurels qui impacteront sa politique de promotion de l’investissement au cours des prochains mois, a affirmé, lundi à Amman, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie chargé de l’Investissement, Othman El Ferdaous.

Intervenant lors d’une conférence régionale co-organisée par l’Union européenne (UE) et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le responsable a souligné que parmi ces chantiers figurent notamment la charte de déconcentration, la simplification des procédures administratives, la création des commissions régionales unifiées de l’investissement et la refonte de la charte de l’investissement.

Interrogé par la MAP, M. El Ferdaous a affirmé que « le Royaume est l’un des premiers pays d’Afrique à avoir élaboré un rapport sur les dépenses fiscales ».

Le secrétaire d’Etat a fait savoir que ce conclave régional, qui vise à promouvoir l’investissement dans la région méditerranéenne, a permis de cartographier et comparer les dispositifs incitatifs à l’investissement dans la région MENA.

Abordant la nouvelle charte d’investissement, il a précisé que l’acte juridique « est dans une phase avancée de finalisation », notant que le nouveau texte devrait apporter une forte impulsion à la dynamique d’investissement privé, à travers notamment la consolidation du dispositif de promotion de l’investissement et son recentrage sur les leviers structurels à fort impact sur la compétitivité des entreprises (entrepreneuriat, innovation, digitale…).

Lors de l’ouverture du symposium, le vice-président de l’Autorité jordanienne de l’investissement, Faridoun Hartouka, avait dit que l’amélioration du climat d’investissement exige une évaluation permanente des politiques entreprises en matière d’investissement, relevant que les pays de la région MENA disposent d’innombrables potentialités et opportunités d’investissement.

Par ailleurs, il a indiqué que les exportations jordaniennes ont pénétré de nouveaux marchés non traditionnels bénéficiant des accords de libre-échange signés par le Royaume, ajoutant que les produits jordaniens atteignent aujourd’hui plus d’un milliard de consommateurs à travers le monde.

Cette conférence régionale de deux jours est marquée par la participation de hauts responsables de la région MENA et de représentants d’agences de promotion des investissements et de sociétés multinationales opérant dans la région méditerranéenne.

Le séminaire aborde une série de thématiques, dont « les politiques fiscales dans la région méditerranéenne », « les avantages et les coûts des incitations fiscales à l’investissement », « la gouvernance des incitations à l’investissement », « les incitations et les industries extractives » et « les rapports sur les incitations fiscales ».

