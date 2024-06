Casablanca a accueilli jeudi 6 juin la 8ème édition de la rencontre annuelle de la Fédération Nationale des Agents et Courtiers du Maroc (FNACAM). Cet événement emblématique, axé sur le thème « L’avenir de l’intermédiaire d’assurance : Entre la généralisation de l’AMO et les nouveaux métiers pour le réseau de distribution », a réuni les principaux acteurs et experts du secteur de l’assurance. Ils ont échangé sur les tendances actuelles, les défis et les opportunités qui façonnent l’avenir de la profession. Cette rencontre a permis d’aborder en profondeur les implications de la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) sur le métier des intermédiaires, ainsi que d’explorer les nouvelles perspectives offertes par la diversification des métiers du réseau de distribution.

Le débat s’est ouvert sur un état des lieux du marché et s’est ensuite orienté vers les solutions pour soutenir et renforcer le réseau de distribution. Farid Bensaid, Président de la FNACAM, a exprimé la nécessité de trouver des solutions face aux pertes financières significatives subies par le secteur, estimées entre 3,5 et 4 milliards de dirhams pour les compagnies d’assurance, avec une perte de 357 millions de dirhams pour les intermédiaires en 2023.

« Pour les intermédiaires, les 400 millions de dirhams représentent un chiffre d’affaires net, avec très peu de charges à déduire. Il est crucial de trouver des solutions pour ces 350 millions de dirhams qui impactent directement le secteur », a-t-il souligné.

De son côté, Hassan Boubrik, Directeur Général de la CNSS souligne l’urgence d’accélérer la transition de l’assurance vers l’article 114. Malgré une loi votée en 2002 et mise en œuvre en 2007 avec une période de préparation prévue de cinq ans, le processus a pris près de vingt ans, a-t-il précisé. L’objectif est de fournir une couverture à 60% des Marocains sans accès aux soins. Et d’ajouter, grâce à ce projet royal, des millions de ménages bénéficient désormais d’une aide directe mensuelle, marquant un progrès significatif vers une couverture universelle et un accès équitable aux soins de santé.

Pour Bachir Baddou Vice-Président Délégué de la FMA, a apporté une perspective pratique en rappelant les efforts déployés depuis 2010 pour maintenir la population couverte malgré les défis. Il a insisté sur la nécessité de préparer le secteur à la transition imminente, soulignant l’impact significatif sur les intermédiaires dont une grande partie du chiffre d’affaires provient de l’assurance santé.

Enfin, Abderrahim Chaffai, Président de l’ACAPS, a souligné l’importance d’accompagner cette transition pour minimiser l’impact sur le secteur. Il a insisté sur la nécessité de concevoir de nouvelles solutions et produits complémentaires pour garantir une couverture adéquate et répondre aux attentes des assurés.

M. Bensaid a formulé trois demandes précises visant à faciliter la transition. Tout d’abord, il a insisté sur la nécessité d’un délai pour anticiper les réactions des clients face à la généralisation de l’AMO et pour travailler sur des solutions avec les compagnies d’assurance. Ensuite, il a demandé à la CNSS de garantir la consistance de l’assurance maladie obligatoire afin d’éviter un déséquilibre dans les prestations. Enfin, il a mis l’accent sur la gestion de la main-d’œuvre, soulignant la nécessité d’un accompagnement dans ce processus. M. Bensaid a également exhorté les compagnies d’assurance à revoir les taux de commissionnement afin d’aider les intermédiaires à traverser cette transition difficile. Enfin, il a adressé une demande au régulateur pour développer de nouvelles prestations et permettre aux intermédiaires d’absorber les changements.

Cet événement a mis en lumière la complexité de la situation et la nécessité d’une coopération étroite entre tous les acteurs pour assurer une transition en douceur vers un système de protection sociale généralisé, tout en préservant les intérêts économiques du secteur de l’assurance.

Asmaa Loudni

Partagez cet article :