La 8ème édition de l’événement Casablanca Smart City a débuté mercredi à la Cathédrale Sacré Coeur, offrant une plateforme pour repenser le développement urbain intelligent, durable et inclusif, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette manifestation de deux jours, sur le thème « Du Citoyen Smart à la Métropole Smart », s’inscrit dans un contexte de métropolisation rapide et de défis urbains croissants, nécessitant le développement de solutions urbaines plus adaptées et performantes, grâce à des approches technologiques efficaces.

Lors de l’ouverture de l’événement, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a souligné que les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), permettent aux villes de résoudre de nombreux problèmes et défis, tels que l’amélioration de la mobilité urbaine, l’optimisation de l’efficacité énergétique et l’amélioration de la qualité de vie des habitants des métropoles.

La ministre a également insisté sur l’importance de prendre en compte les dimensions sociales de la transition numérique en faveur des cités intelligentes durables. Elle a noté que l’IA, grâce à sa capacité à traiter de grandes quantités d’informations, peut jouer un rôle clé dans la réduction des inégalités en facilitant l’accès à l’information et la prise de décision.

Au Maroc, sous la direction éclairée de SM le Roi Mohammed VI, les domaines sociaux sont une priorité, comme le démontre le projet de généralisation de la protection sociale, rendu possible grâce à une approche digitale, notamment pour la gestion des bases de données du Registre Social Unifié.

Mme Hayar a mentionné d’autres initiatives gouvernementales, telles que la stratégie GISR pour soutenir les familles vulnérables, qui ont fait des nouvelles technologies un pilier de mise en œuvre efficace.

Mohamed Jouahri, Directeur général de Casablanca Events et Animation, organisateur de l’événement, a affirmé que cette 8ème édition vise à repenser le développement urbain, en mettant le bien-être du citoyen et la préservation de l’environnement au cœur des priorités.

M. Jouahri a ajouté que le thème de cette édition permet de comprendre les dynamiques actuelles et futures de notre société urbaine, tout en favorisant une transition centrée sur le citoyen.

Il a estimé que Casablanca, métropole africaine dynamique, se trouve à la croisée des chemins entre modernité et tradition en matière de développement urbain et de transformation digitale.

Cette année, Casablanca Smart City propose un espace d’exposition servant de carrefour entre les quatre continents, facilitant les échanges et les partenariats entre les acteurs locaux et internationaux. Un village dédié aux start-ups mettra en lumière les projets innovants des jeunes entrepreneurs dans le domaine de la ville intelligente.

L’événement rassemble chercheurs, décideurs, innovateurs et citoyens pour partager connaissances et expériences, et co-créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du contexte marocain et international.

Le programme comprend plusieurs panels, notamment sur la « E-Gouvernance et Planification Métropolitaine Participative », « Services Smart Citoyen », « Données Urbaines et Monitoring Smart d’une Métropole », et « Technologies Smart de la Métropole Smart ».

LNT

Partagez cet article :