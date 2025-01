Le 7ème Congrès international d’oncologie génito-urinaire se déroulera à Fès, du 31 janvier au 1er février 2025. Cet événement scientifique, organisé par l’association Chifae pour la prévention et la recherche sur le cancer, est devenu un rendez-vous incontournable pour les experts du domaine. Il mettra en lumière les avancées majeures en matière de traitement des cancers génito-urinaires, ainsi que les dernières innovations thérapeutiques et technologiques.

Cette édition 2025 revêt une importance particulière, car elle marquera l’ouverture du congrès sur le continent africain. Une grande partie des débats sera consacrée à l’onco-urologie en Afrique, avec la participation de représentants de plusieurs pays du continent. Un des points saillants de cette édition sera la création d’un réseau africain d’onco-urologie, une première au Maroc et en Afrique. Ce réseau vise à renforcer la coopération entre les praticiens africains dans la lutte contre les cancers génito-urinaires, afin de mutualiser les efforts et améliorer la prise en charge des patients, expliquent les organisateurs.

Le congrès réunira des experts de renommée mondiale, parmi lesquels le professeur Nawfel Mellas, président de l’association Chifae et chef du service d’oncologie médicale au CHU Hassan II de Fès, ainsi que le professeur Karim Fizazi, spécialiste des cancers génito-urinaires. Au programme, des ateliers médicaux spécialisés sur les cancers de la prostate, de la vessie et du rein, ainsi que des workshops sur l’urologie, l’onco-pathologie et la radiothérapie. Ces sessions seront animées par des spécialistes internationaux et nationaux, et porteront sur les dernières avancées en matière de traitements innovants, notamment les thérapies moléculaires ciblées, les traitements péri-opératoires et les nouvelles techniques chirurgicales.

L’événement représente également un moment privilégié pour renforcer les partenariats internationaux dans la lutte contre le cancer. Des institutions de renommée mondiale telles que l’Institut Gustave Roussy (IGR), la Société internationale des cancers génito-urinaires rares (GSRGT) et le Groupe international pour le cancer de la vessie (IBCG) collaborent activement avec l’organisation de ce congrès, favorisant ainsi un enrichissement mutuel des connaissances et des pratiques dans ce domaine crucial.

AL

