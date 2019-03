PARTAGER 737 MAX : Le président de Boeing assure les enquêteurs de son soutien

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing, a publié la déclaration suivante à propos du compte-rendu de Mme Dagmawit Moges, ministre éthiopienne des Transports.

« Je tiens avant tout à adresser de nouveau les plus sincères condoléances de Boeing aux familles et aux proches des passagers du vol 302 d’Ethiopian Airlines.

Boeing continue d’apporter son assistance aux enquêteurs et collabore avec les autorités pour évaluer les nouvelles informations portées à sa connaissance. Lorsque nous concevons, construisons et assurons la maintenance de nos avions, la sûreté et la sécurité constituent notre priorité absolue. Dans le cadre des dispositions systématiquement mises en œuvre en cas d’accident, nous examinons la conception et l’exploitation de nos avions et, le cas échéant, procédons à la mise à jour de nos produits afin d’en améliorer encore davantage la sûreté et la sécurité. Tandis que les enquêteurs poursuivent leur travail en vue d’établir des conclusions définitives, Boeing finalise l’élaboration d’une mise à jour logicielle annoncée précédemment et révise la formation des pilotes à propos du comportement de la loi de commandes de vol du système MCAS en cas de réception de données erronées en provenance des capteurs. Nous continuons également à apporter une assistance technique à la demande, et sous la direction, de l’Agence américaine de sécurité des transports NTSB (National Transportation Safety Board), représentant officiel des États-Unis auprès des enquêteurs éthiopiens. »

Conformément au protocole international, toutes les demandes de renseignements concernant l’enquête relative à cet accident doivent être adressées aux autorités en charge de l’enquête.

LNT avec CdP