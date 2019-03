PARTAGER 737 MAX : Le PDG de Boeing veut rassurer les parties prenantes

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing, a adressé la lettre suivante aux compagnies aériennes, aux passagers et à la communauté aéronautique :

« Nous savons que de nombreuses vies dépendent de notre travail, et nos équipes assument pleinement cette responsabilité en faisant preuve jour après jour d’un engagement sans faille. Avec ses avions commerciaux, Boeing a pour vocation de nous rapprocher en toute sécurité de nos parents, de nos amis et de tous ceux qui nous sont chers. Les pertes tragiques des vols Ethiopian Airlines 302 et Lion Air 610 nous touchent profondément, unissant les peuples et les nations dans une douleur partagée avec les familles en deuil. Notre cœur est lourd de chagrin, et nous adressons une nouvelle fois nos plus sincères condoléances aux parents et aux proches des passagers et des membres d’équipage.

La sécurité est une notion fondamentale que partagent tous les employés de Boeing, et à cet égard, permettre aux voyageurs du monde entier de se déplacer de manière sûre et fiable à bord de nos avions est une valeur inébranlable, ainsi qu’un engagement absolu que nous prenons vis-à-vis de tous. Cette focalisation prioritaire sur la sécurité concerne et lie tous les acteurs de l’industrie aéronautique mondiale, ainsi que les communautés auxquelles elle est rattachée. Nous sommes aux côtés de nos clients — les compagnies aériennes, des autorités de réglementation internationales et des organismes gouvernementaux dans le cadre de l’enquête en cours afin de comprendre ce qui s’est passé et pour éviter de futures tragédies. Sur la base des éléments disponibles concernant l’accident du vol Lion Air 610 et des informations portées à notre connaissance au sujet de la catastrophe du vol ET 302, nous prenons des mesures visant à assurer pleinement la sécurité et la sûreté du Boeing 737 MAX. Nous mesurons et regrettons vivement les difficultés que représente le maintien au sol de la flotte de 737 MAX pour nos clients et leurs passagers.

Les travaux progressent de façon à la fois approfondie et rapide pour connaître les circonstances de l’accident du vol ET 302 et comprendre les informations fournies par l’enregistreur phonique situé dans le cockpit (CVR) et le système d’enregistrement des données de vol (FDR). Une équipe de Boeing se trouve sur place aux côtés des enquêteurs pour apporter son assistance et son expertise technique. Le Bureau éthiopien chargé des enquêtes sur les accidents d’avion (EAIB) publiera le moment voulu des informations complémentaires à ce sujet.

Boeing œuvre en faveur de la sécurité aérienne depuis plus d’un siècle, et nous continuerons à fournir à nos clients du monde entier et à leurs pilotes la meilleure offre de produits, de formations et de services d’assistance. Il s’agit d’un engagement permanent et infaillible, dont l’objectif est de rendre nos avions sûrs, encore plus sûrs. Nous déploierons prochainement une mise à jour logicielle, accompagnée de la formation correspondante à l’attention des pilotes du 737 MAX, afin de répondre aux interrogations soulevées à la suite de l’accident du vol Lion Air 610. Depuis cet accident survenu en octobre dernier, nous collaborons étroitement avec l’Agence fédérale de l’aviation américaine (FAA), le ministère américain des Transports (DoT) et l’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) sur toutes les questions qui entourent les vols Lion Air et Ethiopian Airlines.

Tous les membres de notre équipe font preuve d’un dévouement total en faveur de la qualité et de la sécurité des avions que nous concevons, que nous construisons, et dont nous assurons le support. J’ai consacré l’ensemble de ma carrière à Boeing et depuis bientôt trois décennies, je côtoie des employés et des clients fantastiques, dont je partage personnellement le sens profond de l’engagement. Récemment, j’ai passé du temps avec les employés du site de Renton, dans l’État de Washington, où est produit le 737. À cette occasion, j’ai de nouveau été le témoin privilégié de la fierté qu’éprouvent ces hommes et ces femmes vis-à-vis de leur travail, mais aussi de la douleur que nous ressentons tous devant ces terribles tragédies. Par son importance, notre travail exige le plus haut niveau d’intégrité et d’excellence — c’est cet engagement qui anime chaque membre de l’équipe Boeing, et c’est un sentiment que nous n’abandonnerons jamais.

Notre mission consiste à rapprocher les peuples et les nations, à protéger la liberté, à explorer le monde et l’immensité de l’espace, mais également à servir de modèle à la prochaine génération de rêveurs et d’acteurs. Pour la mener à bien, nous devons jour après jour être fidèles à nos valeurs. C’est tout le sens de la sécurité pour Boeing. Ensemble, nous continuerons à travailler sans relâche pour mériter et conserver la confiance que le monde accorde à Boeing.

Dennis Muilenburg,

Président-directeur général de Boeing »

LNT avec CdP