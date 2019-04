PARTAGER Le 5éme Symposium de la Fibre optique et des bâtiments connectés, le 23 avril à Casablanca

La 5éme édition du Symposium de la Fibre optique et des bâtiments connectés aura lieu, mardi 23 avril à Casablanca, et fera l’état des lieux du très haut débit au Maroc. Co-organisé par Orange Maroc et AOB Group, cet événement d’envergure, seul à traiter des sujets relatifs au très haut débit, va rassembler plusieurs centaines de professionnels de tout l’écosystème de la fibre optique, avec notamment un focus sur la loi 121-12 de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et sur les chiffres clés de déploiement du très haut débit au Maroc, annonce un communiqué de AOB Group. Pour la première fois depuis son lancement, le symposium est placé sous l’égide de deux ministères indispensables au développement de la numérisation des territoires, à savoir le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, fait savoir la même source. Cette édition, placée sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, verra la participation du think thank européen Idate spécialisé dans l’économie numérique et du FTTH Council, organisation internationale qui encourage l’adoption de la technologie FTTH de par le monde, indique le communiqué. La mise à niveau des besoins en compétence pour le développement du très haut débit est un thème central qui sera également abordé, notamment à travers le témoignage d’Objectif fibre, plateforme française de développement des métiers de la fibre optique.

Des témoignages de géants mondiaux et opérateurs européens, tel que Huawei et OFS Optics, sont également prévus. Ils feront part de leurs choix d’implanter leurs sièges régionaux au Maroc, échangeront sur les opportunités qu’offre le pays mais également les difficultés encourues, poursuit-il. Sera également présente, une délégation de dix entreprises membres de Infranum, Fédération Professionnelle qui accompagne le Plan France Très Haut Débit. Son président partagera l’expérience du marché français concernant les partenariats publics privés (PPP) dans la numérisation des territoires, qui sera également complétée par l’intervention de la VP Wholesale d’Orange France, selon les organisateurs. Dans la continuité de l’année dernière, la deuxième édition du concours « Bâtiments Intelligents » a été lancée par Orange Maroc auprès des étudiants de trois grandes écoles à savoir l’École nationale d’architecture de Rabat, l’Institut national de la poste et des télécommunications et l’École Mohammedia des Ingénieurs. Les étudiants ont travaillé cette année sur la conception d’une médiathèque intelligente. Pas moins de 46 équipes multidisciplinaires se sont inscrites au concours et les 3 équipes gagnantes seront annoncées durant la matinée du Symposium.

Près de 600 professionnels devraient participer à ce rendez-vous annuel incontournable pour l’écosystème de la fibre optique avec une audience composée de constructeurs et intégrateurs de fibre optique, de promoteurs immobiliers et aménageurs, de bureaux d’études et d’architectes, de fournisseurs en nouvelles technologies et des pouvoirs publics, conclut le communiqué.

LNT avec MAP