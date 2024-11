Le 6 novembre 1975 est une date qui reste marquée dans les annales du processus marocain de lutte pour son intégrité territoriale. Sans un grain de sable de moins !

En effet, la Marche Verte tenue ce jour-là, est un événement purement « Made in Morocco » qui s’inscrit parfaitement dans cet esprit à la ‘‘Tamaghrabit’’ d’aller jusqu’au bout dans sa mobilisation pour la récupération de ses terres. Peu importe le prix, tant que c’est légitime, et que certains le veuillent ou non !

Initié par Feu SM le Roi Hassan II pour libérer les provinces du Sud de l’emprise coloniale espagnole, cet évènement restera ainsi gravé à jamais dans l’histoire du Maroc, en ce qu’il incarne l’unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation, et la pure expression du patriotisme.

Aujourd’hui, le 6 novembre 2024, le 49ème anniversaire de la Marche Verte vient nous rappeler comment toutes ces vagues de volontaires marocains armés de leur foi ont convergé de toutes les régions du pays vers les provinces du Sud, pour écrire dans un élan patriotique une des plus belles pages de la lutte du Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

Il est aussi important de rappeler à cet effet que le drapeau national a été hissé dans le ciel de Laâyoune le 28 février 1976, ce qui a été suivi par la récupération de Oued Ed-dahab le 14 août 1979, marquant ainsi la fin de l’occupation et de la présence étrangère dans ces provinces.

Ceci étant, la commémoration de l’anniversaire de la Marche Verte constitue certes l’occasion de se remémorer les gloires passées, mais aussi et surtout l’importance de poursuivre la mobilisation pour consolider les bases d’un Maroc moderne. La mobilisation du Maroc et des Marocains doit de ce fait se poursuivre sans relâche avec toute la détermination requise à défendre la marocanité du Sahara et répondre comme il se doit à tous ceux qui ne veulent toujours pas admettre que le « Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc ».

Par la même occasion, il est important de souligner l’importance de la nouvelle dynamique de développement qui fait des provinces du Sud une des régions du pays affichant les meilleurs résultats en matière d’acquis sociaux, de services de santé et de logement, de croissance, d’emploi, et d’attractivité économique.

Grâce à l’ambitieux modèle de développement économique lancé par le Souverain, le Sahara marocain est en passe de s’ériger en un véritable hub régional et international et de passerelle entre le Maroc et sa le reste de l’Afrique.

En ce début de semaine, les participants à une conférence organisée par l’Université Internationale de Rabat (UIR) sous le thème « L’évolution de la cause du Sahara marocain depuis la Marche Verte », ont affirmé que le Maroc a réalisé plusieurs acquis dans la défense de la cause nationale grâce à une diplomatie proactive et agissante présente sur le terrain, à un front intérieur uni et au bilan de développement dans les Provinces du Sud.

Le politologue et professeur de droit, Mustapha Sehimi a mis en avant le soutien sans cesse grandissant apporté par la communauté internationale à la marocanité du Sahara, soulignant que 114 pays, dont une vingtaine d’Etats des Amériques, les États-Unis et les trois-quarts des pays africains, soutiennent l’initiative marocaine d’autonomie.

Et d’ajouter que le Maroc agit dans le cadre de la légalité internationale, il respecte les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, le mandat de la MINURSO et le processus de négociation arrêté par le Conseil de sécurité de l’ONU dans ses précédentes résolutions, notant que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour réactiver le processus politique, relancer les tables-rondes et faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité.

De son côté, l’ancien ambassadeur du Royaume en Algérie, Hassan Abdelkhalek, a mis en exergue les principales étapes ayant marqué le processus de recouvrement par le Maroc de ses provinces du sud, soulignant que l’indépendance et le recouvrement de l’intégrité territoriale du Maroc ont été marqués par des étapes charnières.

Dans ce sens, il a rappelé le Discours Royal affirmant que « la question du Sahara marocain est une question d’existence et non une question de frontières », tout en mettant en avant l’importance, pour l’ensemble des Marocains, d’assimiler ce principe « qui doit constituer un catalyseur pour le renforcement de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume dans tous les forums ».

Et pour finir, il faut noter que ce 49ème anniversaire coïncide avec une reconnaissance française qui a trop tardé et la réélection de Donald Trump à la présidence des Etats Unis, qui avait reconnu officiellement et solennellement l’intégrité territoriale du Maroc. Autrement dit, en matière de marocanité du Sahara, le Royaume semble sur le bon chemin.

