A Marrakech, en ce début de semaine, la 49ᵉ édition de l’Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) a officiellement démarré ses travaux. Organisé en partenariat avec la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA), cet événement réunit des acteurs majeurs du secteur assurantiel africain pour débattre du thème : « Quels leviers pour un développement inclusif et durable de l’assurance en Afrique ? »

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Mme Nadia Fettah, Ministre de l’Économie et des Finances, de M. César Ekomie-Afene, Président de la FANAF, de M. Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMA, ainsi que des représentants des autorités de régulation, des compagnies d’assurances et des institutions financières africaines.

L’assurance, levier de développement inclusif et durable

Dans son allocution, M. César Ekomie-Afene a souligné l’importance de la coopération Sud-Sud pour faire face aux défis du secteur assurantiel africain. Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la pénétration de l’assurance, en particulier auprès des populations vulnérables, afin de maximiser ses impacts économiques, sociaux et financiers.

« Notre industrie est appelée à innover pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes. L’inclusion et la durabilité doivent devenir des priorités stratégiques pour permettre au secteur de jouer pleinement son rôle de levier de développement » a-t-il déclaré.

De son côté, Mme Nadia Fettah, Ministre de l’Économie et des Finances, a insisté sur l’importance de la sensibilisation des populations africaines à travers des campagnes ciblées, ainsi que sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les institutions financières. Elle a cité les expériences réussies du Kenya et de la Tanzanie en matière d’assurance inclusive et a rappelé que la stratégie marocaine d’inclusion financière repose sur l’innovation et la digitalisation pour élargir l’accès aux services financiers.

M. Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMA, a souligné que l’assurance constitue un véritable levier de développement économique et social, bien que le taux de pénétration reste encore faible sur le continent.

« Les économistes sont formels : le niveau de développement d’un pays est étroitement lié au taux de pénétration de l’assurance. Nous avons pour mission d’élargir la couverture des acteurs économiques et de renforcer la protection de nos concitoyens, y compris les plus vulnérables. En ce sens, la micro-assurance n’est plus une option, c’est une priorité pour notre marché » a-t-il affirmé.

Il a également plaidé pour l’instauration de couvertures obligatoires, telles que la Multirisque Habitation ou la Responsabilité Civile Professionnelle pour les secteurs à risques, afin de garantir une meilleure protection des populations et des entreprises.

En évoquant la montée des cyber-risques, M. Bensalah a alerté sur l’impact potentiel de ces menaces, citant un rapport d’Orange Cyberdéfense selon lequel les cyberattaques pourraient entraîner une perte de 10 % du PIB africain. Il a souligné la nécessité pour le secteur de développer des solutions de couverture adaptées, avec le soutien des grands réassureurs.

L’innovation et la digitalisation au cœur des solutions assurantielles

Les discussions ont également mis en lumière l’importance des nouvelles technologies, notamment les Insurtechs et les Deeptech, pour améliorer l’expérience client et optimiser les processus. L’intégration de l’intelligence artificielle permet désormais de traiter les données avec plus de rapidité et de pertinence, facilitant la création de produits sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque assuré.

M. Abderrahim Chaffai, Président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), a souligné que le développement durable de l’assurance en Afrique repose sur une régulation appropriée, une innovation continue et une collaboration étroite entre assureurs et régulateurs.

« La digitalisation, la micro-assurance et la diversification des canaux de distribution sont des leviers essentiels pour l’inclusion financière. Notre ambition est de structurer un écosystème assurantiel solide, en adéquation avec les besoins des citoyens et des entreprises » a-t-il précisé.

Vers un marché unique de l’assurance en Afrique

L’un des principaux objectifs de cette 49ᵉ Assemblée Générale est de promouvoir une vision intégrée du secteur assurantiel africain. M. Bensalah a appelé à la création d’un marché unique de l’assurance en Afrique, basé sur la collaboration, l’innovation et l’harmonisation des cadres réglementaires.

« L’Afrique de demain sera forte, résiliente et unie. Pour y parvenir, nous devons agir collectivement, partager nos idées et construire un écosystème assurantiel inclusif et performant. La transformation de notre continent passe par une assurance accessible à tous » a-t-il conclu.

Dans cette optique, le Maroc accueillera en 2027 l’Assemblée Générale et la Conférence Annuelle de l’Organisation Africaine des Assurances (OAA).

