Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’Association du Trophée Hassan II de Golf, présidées par le Prince Moulay Rachid, organisent la 48e édition du Trophée Hassan II de Golf et la 27e édition de la Coupe Lalla Meryem au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat du 19 au 24 février 2024.

Cette année, le Trophée Hassan II accueille 66 joueurs du PGA Tour Champions, le circuit américain senior, parmi lesquels des légendes du golf mondial telles que Colin Montgomerie, Padraig Harrington, David Toms et Ernie Els, tous vainqueurs historiques du tournoi. La compétition revêt une atmosphère particulière avec la participation de ces champions, créant ainsi une sensation de « Retour des Champions », soulignent les organisateurs.

Simultanément, la Coupe Lalla Meryem réunit l’élite européenne du golf féminin, avec la participation de 108 joueuses, dont 5 Marocaines, parmi lesquelles Ines Laklalech, Maha Haddioui et la sensation de l’édition précédente, Sofia Cherif Essakali, âgée de seulement 13 ans.

En marge des compétitions principales, les jeunes golfeurs sont à l’honneur avec le « Pro-am Hassan II Kids Cup by First Tee », où des équipes composées de professionnels du PGA Tour Champions, du LET, et de jeunes golfeurs du programme national « First Tee Morocco » s’affronteront de manière ludique et instructive le 21 février. Ce sont ainsi 9 équipes composées de deux enfants et d’un professionnel, joueuse du LET et joueur du PGA Tour Champions, qui vont se challenger sur 9 trous sur le parcours vert selon la formule de jeu Scramble.

La Fédération Royale Marocaine de Golf ouvre les portes de l’événement au grand public, offrant une expérience golfique complète du 19 au 24 février 2024, avec des espaces de restauration, d’animations et une aire de jeux. L’entrée est gratuite, renforçant ainsi l’attractivité touristique du Royaume en tant que destination golfique de premier plan.

