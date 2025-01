La troisième édition du Festival Littéraire de Marrakech (FLAM), se tiendra du 30 janvier au 2 février 2025. Placée sous la présidence d’honneur de l’écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, cette édition se concentrera sur des thématiques ancrées dans l’actualité éditoriale et scientifique des auteurs, penseurs et intellectuels d’Afrique et de ses diasporas, affirment les organisateurs. L’événement mettra un accent particulier sur la réactivation des liens qui unissent les Africains à travers le monde, tout en valorisant la diversité culturelle du continent.

Près de cinquante auteurs, dont des figures établies et de jeunes écrivains, participeront à cette édition, représentant plus de vingt pays et trois continents, confirme la même source. Le programme inclura des discussions axées sur la voix des femmes en Afrique et leur contribution à la littérature mondiale, avec plusieurs tables rondes consacrées à ce sujet.

Le FLAM accueillera également Ananda Devi, notable écrivain mauricien, qui donnera la Leçon inaugurale. Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice française et fervente défenseure des droits humains, agira en tant que Grand témoin, partageant son engagement social et passion pour la littérature. L’artiste marocaine Najia Mehadji illustrera l’affiche du festival 2025, tandis qu’une exposition de l’artiste haïtienne Marie-Denise Douyon est également prévue.

Comme lors des deux premières éditions, cafés littéraires, palabres, lectures, signatures, films et soirées nocturnes se succéderont pendant les quatre jours du festival au Centre culturel Les Etoiles de Jamaâ el-Fna, avec une attention particulière accordée au jeune public.

Des master class, ateliers d’écriture et petits-déjeuners littéraires seront programmés hors les murs, dans les sites partenaires.

La remise du Prix des lycéens de Marrakech, désormais intégré au FLAM, conclura cette édition, affirmant l’engagement du festival en faveur de la promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes générations.

