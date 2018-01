PARTAGER 338 harragas nationaux rapatriés de Libye

La troisième et dernière opération de rapatriement des marocains bloqués en Libye, a été lancée vendredi soir et devra concerner 338 citoyens qui seront acheminés au Maroc par deux avions de la compagnie libyenne de transport aérien « Afriqiyah » via l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, a indiqué le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration.

Cette opération, la troisième en l’espace de cinq mois, fait suite au rapatriement de 200 Marocains à la veille de la fête de l’Aid Al Adha par un vol affrété de la compagnie libyenne « Al Afriqiyah » ainsi que de 235 autres qui ont été rapatriés par un vol de la Royal Air Maroc (RAM) via l’aéroport de Djerba (Tunisie), indique le ministère dans un communiqué.

A l’instar des opérations précédentes, cette dernière a été coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à travers la Direction des affaires consulaires et sociales, l’ambassade du Royaume du Maroc à Tunis et sous l’encadrement des services sécuritaires marocains qui se sont rendus sur place pour entreprendre les mesures nécessaires en vue de déterminer l’identité des Marocains bloqués en collaboration avec les autorités libyennes qui ont offert toutes les facilités pour garantir le succès de cette opération.

Le communiqué souligne en outre que le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration a mis en place toutes les conditions logistiques pour acheminer par autocars les marocains bloqués en Libye jusqu’à leurs villes d’origine, tout en leur garantissant de la nourriture et en mobilisant un staff médical pluridisciplinaire.

Le ministère ajoute à ce propos que le gouvernement marocain a consacré une enveloppe budgétaire à ces trois opérations qui ont été menées en application des Hautes instructions royales visant à apporter aide et assistance aux Marocains se trouvant dans une situation difficile à l’étranger.

LNT avec Map