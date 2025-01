La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé la troisième édition des Rencontres de la TPE-PME, une initiative mensuelle destinée à accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) dans leur développement. Cette session s’est focalisée sur le thème : « Loi de finances 2025 et projet de loi organique sur le droit de grève ».

Lors de cet événement, Mme Meriem Zairi, Présidente de la Commission Entrepreneuriat et TPME de la CGEM, et M. Yassine Karim, Vice-Président de la Fédération de Commerce et Services, ont souligné l’importance cruciale de ces deux sujets pour les TPME. La loi de finances 2025 et le projet de loi organique sur le droit de grève pourraient, selon eux, avoir des répercussions significatives sur l’environnement économique et social des entreprises de cette catégorie.

Analyse des impacts des nouvelles dispositions

M. Abdelmejid Faiz, Vice-Président de la Commission Fiscalité et Douanes, a détaillé les principales mesures de la loi de finances 2025. Son intervention a notamment porté sur les changements relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, ainsi que sur la réforme de la TVA. Ces évolutions visent à renforcer la compétitivité des entreprises tout en consolidant la structure fiscale.

En complément, M. Hicham Zouanat, Président de la Commission Sociale de la CGEM, a présenté le projet de loi organique sur le droit de grève. Il a rappelé les étapes de son élaboration et les principes qui sous-tendent ce texte, conçu pour équilibrer les droits des employeurs et des salariés tout en respectant les libertés fondamentales. Ce projet vise à encadrer les pratiques en matière de grève et à instaurer une stabilité bénéfique pour le tissu entrepreneurial marocain.

Un espace d’échange pour les entrepreneurs

Cette rencontre a rassemblé de nombreux entrepreneurs et dirigeants de TPME. Elle a permis aux participants d’interagir directement avec les experts présents, d’exprimer leurs interrogations et de bénéficier de réponses concrètes pour mieux anticiper les impacts des nouvelles mesures sur leurs activités.

Un accompagnement régulier des TPME

Pour rappel, les Rencontres de la TPE-PME, organisées par la CGEM, visent à créer un espace d’échange constructif et à partager des solutions pratiques adaptées aux besoins spécifiques de cette catégorie d’entreprises. Ces événements réguliers contribuent également à renforcer la compétitivité des TPME à travers des thématiques stratégiques et des outils d’accompagnement sur mesure.

La troisième édition s’inscrit dans cette dynamique, en mettant en lumière des sujets d’actualité ayant un impact direct sur l’activité économique et sociale des entreprises, tout en favorisant leur adaptation aux mutations en cours.

LNT avec CDP

