Le financement, encore et toujours ! A Tanger, il a été le centre d’un appel au renforcement des capacités financières des régions. Les participants à un atelier sur « Les défis de financement des programmes d’investissement des régions » ont appelé en effet à l’augmentation des crédits alloués aux régions et au renforcement de leurs capacités financières à travers l’adoption d’instruments financiers innovants. Lors de cet atelier, les participants, qui ont passé en revue des exemples de programmes d’investissement destinés aux régions, ont souligné l’importance de l’allocation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des programmes d’investissement.

Dans son intervention, le SG du FEC, Hassan Rahmani, a indiqué que la contribution du fonds, conjointement avec la mise en œuvre de la politique de régionalisation avancée, a connu un changement dans le volume des demandes de prêts, parallèlement à la hausse de la part des conseils régionaux dans la structure des prêts.

M. Rahmani a ajouté que les prêts octroyés aux conseils régionaux sont passés de 1,3 MMDH en 2015 à environ 12 MMDH en 2023, et que le financement du Fonds est passé de 1,8 MMDH en 2015 à plus de 4 MMDH en 2023.

Pour sa part, le directeur du Budget au ministère de l’Économie et des Finances, Aziz El Khayati, a indiqué que l’investissement public a été multiplié par cinq entre 2001 et 2025, ce qui a permis une transformation du paysage national à travers le développement de grandes infrastructures.

Grâce aux réformes institutionnelles et à l’augmentation des ressources financières régionales, les budgets des régions sont passés de 6 MMDH en 2010-2015 à 50 MMDH entre 2021 et 2025, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces fonds ont permis aux régions de contribuer à des projets structurants visant la réduction des disparités sociales et territoriales, l’aménagement des infrastructures et le renforcement des services publics.

De son côté, Yannis Arvantes, expert à la Banque mondiale, a évoqué le rôle joué par la Banque dans l’appui aux processus de décentralisation et de déconcentration au Maroc avec un portefeuille de 1,9 MMDH réparti sur cinq programmes.

M. Arvantes a indiqué que le programme « Performance du secteur public marocain » (ENNAJAA) s’emploie à renforcer la régionalisation avancée en améliorant la budgétisation et le suivi des investissements publics, ajoutant que ces efforts visent notamment à promouvoir un développement durable et résilient, aligné sur les objectifs de développement durable.

A cet égard, le président du Conseil de la région Draa-Tafilalet, Hro Abrou, a mis en exergue les axes du programme de développement régional de la région Drâa-Tafilalet, notant que le coût total de ce programme, basé sur quatre piliers (économique, social, spatial, culturel), s’élève à 15,9 MMDH, dont 5,4 MMDH assurés par la Région.

Après avoir mis l’accent sur les atouts naturels, économiques et culturels de la Région ainsi que les différents défis auxquels elle est confrontée, M. Abrou a appelé à l’augmentation du plafond des crédits alloués aux régions dans le budget général, estimé à 10 MMDH, ainsi qu’au changement des critères de répartition, et à l’activation des fonds de solidarité entre les régions.

Le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a plaidé, lui aussi, pour l’augmentation du financement de l’État en faveur des régions et l’ouverture de nouvelles perspectives afin de permettre aux régions de trouver de nouvelles sources de financement, soulignant que les régions sont à la quête de partenariats réussis et de la confiance des établissements financiers.

Le programme de développement régional de la région Rabat-Salé-Kénitra pour la période 2022-2027 comporte cinq axes stratégiques, répartis en 23 programmes et 56 projets, nécessitant un investissement total de 28,9 MMDH, dont 8 MMDH déboursés par le conseil régional, a-t-il précisé.

Mais pour plusieurs intervenants, la bonne gouvernance budgétaire des conseils locaux reste l’élément fondamental à même de garantir une gestion financière locale transparente, bien réfléchie et efficace, mais surtout productive de richesse et créatrice d’emploi pour les jeunes de telle ou telle région. Tel est sans aucun doute le véritable challenge !

