M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, accompagnédu gouverneur de la province de Settat, M. Brahim Abouzaid ainsi que d’une importante délégation de responsables du ministère, a présidé le jeudi 21 mars 2019 à Settat, la cérémonie d’ouverture de la 2ème édition du Salon National Professionnel du Sardi sous le thème « Le Sardi…Une Fierté Nationale ».

Cette deuxième édition est organisée du 21 au 24 mars 2019 sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts par la Direction Régionale de l’Agriculture de Casablanca-Settat en partenariat avec l’Association du Salon National Professionnel de l’Elevage (ASNPE) et le Conseil Provincial de Settat. Ce salon traduit la dynamique insufflée par le Plan Maroc Vert pour la promotion et le développement de la filière ovine Maroc.

Pour la mise en œuvre le plan de développement de la filière viandes rouges, un premier Contrat-Programme a été signé entre le Gouvernement et la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR) pour la période 2009-2014. Un deuxième Contrat-Programme a été conclu pour la période 2014-2020 afin d’assurer la continuité du développement de la filière autour de l’amont et de l’aval. Grâce aux efforts consentis pour le développement de cette filière, le chiffre d’affaires de la filière est passé de 18,3 à 26,5 milliards Dhs entre 2008 et 2017 et la valeur ajoutée est passée de 10,2 à 14,9 milliards Dhs. La filière a permis d’améliorer l’emploi en amont, passant de 130 à 150 millions JT, dont la part des femmes représente 20%.

Au Maroc, le cheptel ovin, estimé à 20,6 millions de têtes, est caractérisé par une grande diversité de races bien adaptées aux conditions du milieu. Ces races se localisent dans des zones dites « berceaux de races» délimitées par voie réglementaire, dont 40% de races pures locales, avec 2,5 millions de têtes de Sardi, localisé aux Plateaux de Chaouia, Sraghna et Rhamna.

La race Sardi occupe une place importante dans l’élevage ovin au Maroc. Elle est très appréciée à l’échelle nationale; le mâle est le plus recherché pour la fête de Aïd Al Adha. Son effectif a connu une augmentation ces dernières décennies et les géniteurs de cette race sont souvent utilisés en croisement.

La race Sardi qui est réputée par son potentiel de croissance important à vocation viande, contribue dans la production totale des viandes rouges au Maroc. Son effectif, estimé à 2,5 millions de têtes, a connu une augmentation ces dernières décennies et les géniteurs de cette race sont souvent utilisés en croisement.

Cette race produit annuellement environ un million d’agneaux, contribuant ainsi, à la fourniture chaque année, d’environ 300 000 moutons d’Aïd et produisant un total de 4800 tonnes de viande rouge.

Très bien adaptée aux pauvres parcours des plateaux de l’Ouest du Maroc (Béni Meskine, Chaouia, Tadla et Sraghna), la race Sardi est rencontrée essentiellement au niveau des provinces de Settat et Kelaâ des Sraghnas avec une aire géographique qui s’étend sur le plateau de Béni-Meskine ou des Sraghnas et Rhamna.

La région Casablanca- Settat, qui a bénéficié de projets de développement de la filière ovine notamment de race Sardi, possède d’importantes potentialités en matière de production végétale et animale.

La région Casablanca-Settat dispose d’un cheptel de 2,2 millions de têtes (soit 11% du cheptel national), dont un effectif de 500.000 têtes, soit 20% de l’effectif national en cette race au niveau de la province de Settat.

L’organisation de ce Salon National Professionnel du Sardi à Settat vient conforter la place de la région Casablanca-Settat comme la plus grande région d’élevage du mouton de race Sardi et le premier producteur national de viandes rouges.

Cet évènement se veut une rencontre importante pour les éleveurs et les professionnels du secteur et constitue un espace d’information et d’échange sur les progrès technologiques en matière de production animale au Maroc depuis le lancement du Plan Maroc Vert et représente une vitrine pour la promotion de l’élevage ovin notamment la race Sardi au niveau de cette région.