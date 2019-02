PARTAGER 2è Eco-Trail Lalla Takerkoust : Sport, nature et… solidarité

Plus de 600 runners ont participé dimanche 17 février 2019 à la deuxième édition de l’Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust dans une ambiance de fête, de solidarité et de partage. Trois parcours de 9, 18 et 29 kilomètres étaient au programme, permettant à tous de courir à son rythme dans un paysage d’une beauté exceptionnelle autour du Lac Lalla Takerkoust situé à une trentaine de kilomètres de Marrakech.

Organisé par l’association Trail Maroc et l’agence TSM spécialisée dans le marketing sportif, cette deuxième édition de l’Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust a mis l’accent sur la promotion des valeurs liées à l’écologie, au développement durable et à la solidarité. Plus de 1000 couvertures et kit scolaires fournis par les participants et les partenaires de l’événement vont ainsi être distribués à la population locale. De nombreux concurrents ont également participé à cet événement pour la bonne cause comme l’association INSAF qui lutte pour la réintégration des petites bonnes dans le système scolaire.

Des opérations de collecte des déchets ont été organisées avant, pendant et après cet événement. Sur le bivouac, de nombreux stands ont également été aménagés en matériaux recyclés pour accueillir les participants autour d’un bar à jus bio ou d’un repas confectionné à partir de produits biologiques de la région.

Cette deuxième édition a aussi été précédée, la veille, samedi 16 février, pour la première fois par une course de 2 km réservée aux enfants des écoles locales de Takerkoust, représentées par l’association AFAK, et des enfants de l’association INSAF et de l’USEP, représentés par l’équipe de l’AEFE. Au total, près d’une centaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans ont pu ainsi s’initier à la pratique du Trail dans une ambiance festive animée par un clown hilarant.

Sur le plan sportif, l’Eco-Trail de Takerkoust a aussi réuni les meilleurs spécialistes de l’endurance comme les frères Rachid et Mohamed El Morabity, les légendes vivantes du Marathon des Sables, venus ce week-end à Takerkoust pour peaufiner leur préparation avant le prochain MDS. Sur le parcours de 29 kilomètres, il convient de souligner la victoire du Marocain Zakaria Boudad en 1 heure 37 minutes et 38 secondes soit une moyenne horaire remarquable de 17,8 km/h ! Ce jeune athlète marocain s’était déjà illustré en 2012 à Barcelone en terminant à la 9ème place du 10 000 mètres des championnats du monde Juniors. Poursuivant ses entraînements dans la région d’Amizmiz, il connaît parfaitement les pistes de la région ce qui lui avait déjà permis l’année dernière de monter sur la 3ème marche du podium de cet Eco-Trail de Takerkoust. Cette année, il a devancé le runner expérimenté Hammou Moudouji de 11 minutes, et de près de 27 minutes le multiple vainqueur du Marathon des Sables, Rachid El Morabity, qui termine à la 6ème place au classement général. Adil Moussaoui est troisième de ce 29 km en 1 heure 49 minutes et 3 secondes.

Chez les dames, c’est Hanane El Bajjaoui qui s’est imposée en 2 heures 13 minutes et 14 secondes. Belle performance aussi sur le 9 et le 18 km remportés respectivement par Nabil Rbaki en 32 minutes et 19 secondes et Hassan Anadjair en 1 heure 4 minutes et 38 secondes chez les hommes et Fatima Zahra Lazrak en 59 minutes et 6 secondes et Aziza Amrani en 1 heure 21 minutes et 4 secondes chez les dames. A leur arrivée, les participants ont tous été gratifiés d’une médaille en bois écolo et d’un tee-shirt de finisher. Rendez-vous maintenant le week-end des 27 et 28 avril prochains à Amizmiz pour la prochaine étape des Eco-Trail.

H.Z