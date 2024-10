Mardi à Casablanca, s’est tenue la cérémonie de remise des certificats à 21 experts-comptables ayant participé à la formation intitulée « Stratégies de financement sur les marchés des capitaux », organisée par l’Ordre des Experts-Comptables (OEC).

Ce programme de formation est le fruit d’une convention signée en février dernier entre le Conseil National de l’OEC Maroc, la Bourse de Casablanca et l’Institut de Formation de l’OEC. L’objectif principal est de doter les experts-comptables des outils nécessaires pour accompagner les entreprises marocaines vers les marchés des capitaux. Cette formation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir le marché financier, à valoriser le rôle des experts-comptables, et à améliorer la transparence financière des entreprises.

Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a souligné que cette initiative répond aux défis économiques que le Maroc devra relever d’ici 2025-2030. Il a notamment insisté sur l’importance de stimuler les investissements privés, en mettant en avant le rôle clé des experts-comptables en tant qu’intermédiaires de confiance pour les entreprises. Selon lui, ces professionnels, formés aux mécanismes de financement comme l’introduction en bourse (IPO) et d’autres outils financiers, contribuent à rassurer les entreprises et à soutenir leur croissance, un facteur essentiel pour l’économie nationale.

Le président de l’OEC, Faiçal Mekouar, a de son côté souligné l’importance d’accompagner les entreprises dans leur quête de financement, notamment pour des projets de croissance à l’échelle nationale et internationale. Il a mis en avant la nécessité d’encourager l’épargne nationale à s’orienter vers des investissements productifs. Cette première promotion regroupe des experts-comptables de plusieurs régions du Maroc, illustrant la volonté d’étendre cette initiative à l’échelle nationale.

Faiçal Mekouar a également rappelé que la réussite de cette formation repose sur la collaboration avec des institutions telles que l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et sur l’implication de coachs expérimentés. Cette approche a permis de fournir une formation de haute qualité, indispensable pour préparer les experts-comptables à évoluer dans un environnement financier en constante mutation.

Le secrétaire général de l’Institut de Formation de l’OEC, Youssef El Ouadi, a précisé que la formation a été assurée par 18 intervenants issus de l’AMMC, de la Bourse de Casablanca, ainsi que de banques d’affaires et d’experts-comptables aguerris. Le programme intensif s’est clôturé par la présentation de projets d’introduction en bourse, soumis à un jury composé de représentants de ces institutions. Cette démarche pratique a permis aux experts-comptables de se confronter aux réalités du marché boursier, les positionnant ainsi comme des conseillers de confiance pour leurs clients.

Ce cycle de formation, spécialement conçu pour les experts-comptables, a abordé divers aspects techniques, financiers, légaux et communicationnels liés aux stratégies de financement sur le marché des capitaux. Un accent particulier a été mis sur les méthodes d’ouverture du capital et sur les meilleures pratiques de gouvernance financière.

LNT

