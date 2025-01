L’année 2025 débute sous le signe de l’anticipation pour le Maroc, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les préparatifs pour cet événement majeur semblent bien avancés sur le plan des infrastructures sportives, avec des stades modernisés prêts à accueillir des milliers de supporters. Des rénovations importantes ont été réalisées dans des stades emblématiques tels que le Stade Mohammed V à Casablanca et le Complexe Sportif Moulay Abdellah à Rabat, témoignant de la volonté du Royaume de se hisser parmi les grandes nations du football. Cependant, au-delà des infrastructures sportives, l’expérience globale des visiteurs dépendra également de nombreux autres facteurs liés à l’environnement urbain et au comportement des citoyens.

Infrastructures prêtes, mais qu’en est-il du civisme ?

Le civisme dans la circulation reste un défi quotidien pour les Marocains. Le respect des règles de conduite, comme le passage piéton, la priorité à droite ou l’engagement dans les ronds-points, est souvent négligé. Pour les visiteurs étrangers, cette anarchie sur les routes peut être déroutante, voire dangereuse. À cela s’ajoute l’usage excessif du klaxon, qui constitue une véritable pollution sonore. Les klaxons intempestifs augmentent le stress, perturbent le calme des quartiers touristiques et nuisent à l’expérience des visiteurs.

La gestion des déchets dans les villes marocaines est une autre préoccupation majeure. Malgré le passage régulier des camions de collecte d’ordures, les poubelles débordantes et les déchets abandonnés sur la voie publique sont des scènes fréquentes. Renforcer l’efficacité du système de collecte des déchets et sensibiliser la population à l’importance de maintenir la propreté, surtout dans les zones touristiques, est crucial.

L’aspect visuel des quartiers touristiques nécessite également une attention particulière. Les façades des immeubles, souvent mal entretenues ou mal peintes, et les devantures des magasins manquent parfois de cohérence et de soin. À Casablanca, cette situation est aggravée par l’occupation anarchique de l’espace public, où les magasins exposent leurs marchandises à l’extérieur, perturbant l’harmonie urbaine. Un effort coordonné pour embellir les façades et réguler l’utilisation de l’espace public améliorerait significativement l’attractivité des villes.

Accueil touristique : Une expérience à parfaire

L’expérience touristique dépend aussi de la qualité de l’accueil dans les restaurants et les hôtels. Les établissements doivent garantir une propreté irréprochable et un service efficace. Le personnel, souvent insuffisamment formé, doit bénéficier de programmes de formation continue pour répondre aux attentes des visiteurs. Dans les hôtels, le nombre d’étoiles doit se refléter dans la qualité des services offerts : accueil chaleureux, chambres propres et personnel compétent. Améliorer ces standards est essentiel pour positionner le Maroc comme une destination touristique de premier choix.

Le secteur des transports, notamment celui des taxis, demeure problématique. L’anarchie des taxis, notamment aux sorties des gares et des aéroports, et la concurrence mal encadrée avec les applications de transport en ligne créent une confusion pour les visiteurs. Une régulation stricte et une meilleure organisation sont nécessaires pour garantir un service de transport efficace et sécurisé.

Enfin, le Maroc est reconnu pour sa tolérance et son ouverture culturelle, des qualités qui font partie de son identité. Cependant, quelques incidents isolés, comme l’agression d’une jeune fille et d’un homme à Tanger en raison de leur tenue vestimentaire, rappellent l’importance de renforcer la sensibilisation et l’éducation autour du respect et de la diversité. Ces incidents, bien que rares, nécessitent une prise de conscience collective pour assurer un climat de sécurité et d’accueil chaleureux pour tous les visiteurs et résidents.

La CAN 2025 représente une opportunité majeure pour le Maroc de mettre en avant sa capacité à organiser un événement de grande envergure tout en valorisant sa richesse culturelle, son hospitalité reconnue et son ambition de devenir une destination touristique de premier plan. Ce rendez-vous sportif constitue également une étape importante en vue de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Cette double échéance sportive place le Royaume sous les projecteurs internationaux, offrant une chance unique de démontrer son expertise en matière d’organisation et de gestion d’événements majeurs. Avec un effort collectif pour relever les défis, le Maroc dispose du potentiel nécessaire pour offrir une expérience mémorable, à la hauteur des attentes des visiteurs et des amoureux du football.

Asmaa Loudni

Partagez cet article :