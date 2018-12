PARTAGER 2018, une année qui a coûté cher aux Marocains !

2018 s’en va. On la regrettera ou non, mais ceci est un autre débat.

En vérité, ce qui est certainement regrettable, c’est ce trend haussier des prix des produits de première nécessité qui a marqué cette année.

A vrai dire, 2018 a été une année très « salée ». La flambée des prix a atteint des seuils intolérables, pour ne pas dire catastrophiques. Ce constat n’étonnera personne.

Ainsi, à Casablanca, la viande rouge termine l’année 2018 sur le prix de 86 Dhs/kg, soit une hausse de 10 Dhs par rapport à 2017.

En 2018 aussi, le prix du poulet a battu le record, soit 25 Dhs/kg le mois dernier.

Quant au poisson, son prix reste cher, et de plus en plus inaccessible pour bon nombre de familles marocaines.

En effet, actuellement dans les marchés, le prix de la sardine tourne autour de 20 Dhs/kg.

Les fruits et légumes terminent aussi l’année sur une hausse loin d’être négligeable pour des citoyens au quotidien économique toujours plus difficile.

L’immobilier, malgré la crise qui a fortement marqué le secteur cette année en termes de commercialisation, reste inabordable pour beaucoup de Marocains.

Cette année également, les frais de scolarité ont connu des hausses à tous les niveaux. Idem pour une panoplie de charges en rapport avec notre quotidien, notamment l’école, le transport, l’eau et l’électricité, les autoroutes, l’ONCF (le prix de ticket Casa-Marrakech passe de 95 Dhs à 121 Dhs)…

En somme, l’année 2018 a connu des flambées de prix qui ne cessent d’agresser les bourses. Pas besoin des chiffres du HCP pour en dire plus. La réalité de notre quotidien en dit long.

Sur un autre registre et à cause en effet de la flambée continue des prix, certains disent que la classe moyenne au Maroc se meurt.

En effet, la situation de cette catégorie sociale, pilier majeur de toute économie, se détériore d’année en année.

Les salaires font du surplace. Les dysfonctionnements de l’État, en particulier l’école, la santé et l’habitat, continuent de mettre à mal les revenus, avec un impact direct sur le niveau de vie, qui a baissé de -22% en seulement quelques années.

La décompensation des prix de carburants est un débat toujours aussi problématique. On peut ajouter également les déclassements professionnels (décalage croissant entre les diplômes acquis et les emplois décrochés), le sentiment de dévalorisation dans les entreprises, la raréfaction des emplois intermédiaires du public (barrière à l’entrée – contractualisation – délégation des services publics – externalisation…).

A tout cela s’ajoute une panne de l’ascenseur social (1,9% des fils d’ouvriers seulement peuvent espérer accéder à un niveau de cadre supérieur).

Important de souligner aussi que le budget des ménages a été mis à mal cette année, certes pour une raison purement économique à savoir, la hausse de la demande à l’origine souvent de la hausse des prix.

Mais surtout pour une raison de spéculation intense.

En effet, durant cette année qui touche à sa fin la spéculation a chamboulé davantage le socioéconomique.

Il est donc important de constater que ce phénomène, et par la force des choses, a fini par prendre de proportions inquiétantes défiant ainsi toutes les mesures de contrôle prévues par les différentes instances étatiques.

Politiquement, El Othmani et son équipe continuent de rassurer avec une série de bonnes annonces sur la protection du pouvoir d’achat.

Mais ceci se passe devant le Parlement !

Sur le terrain, la réalité est tellement autre que l’on n’a plus l’envie ou la force de croire aux réformes annoncées.

Le Gouvernement El Othmani est appelé à prendre les choses au sérieux.

Il y a urgence. 2019 devrait en principe être l’année de l’amélioration du pouvoir d’achat des Marocains qui ont du mal à suivre ce rythme haussier…

Souhaitons donc qu’elle soit bien meilleure que 2018 que personne ne regrettera !!!

Hassan Zaatit