Dans le cadre de la campagne internationale des « 16 jours d’activisme pour lutter contre les violences fondées sur le genre », la Fédération de la Ligue des Droits des Femmes, en partenariat avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA), a lancé une initiative de sensibilisation et de plaidoyer. L’objectif est de promouvoir une réforme en profondeur du système juridique marocain afin de mieux protéger les droits et la dignité des femmes et des filles.

Axes principaux de la campagne

Cette campagne met en lumière plusieurs priorités clés :

Réforme du Code pénal : Il s’agit d’interdire toutes formes de discrimination et de violence à l’encontre des femmes, tout en renforçant les libertés fondamentales individuelles et collectives.

Révision de la procédure pénale : Garantir des mécanismes plus équitables, rapides et efficaces dans le traitement des affaires liées aux violences faites aux femmes.

Renforcement des sanctions : Assurer des peines dissuasives à l'encontre des auteurs de violences pour mieux protéger les victimes.

Promotion de l'égalité : Organiser des campagnes de sensibilisation pour souligner l'impact des violences de genre sur le développement social et communautaire.

Cette initiative vise à moderniser les cadres législatifs marocains en les alignant sur la Constitution, ainsi que sur les engagements internationaux du Maroc en matière de droits humains.

Vers un système juridique équitable

La Fédération appelle à un changement radical dans la philosophie et les mécanismes du système pénal. L’objectif est de construire un cadre juridique fondé sur la justice, l’équité et l’égalité. Cette réforme nécessitera une mobilisation collective, incluant décideurs politiques, société civile et opinion publique, pour aboutir à des transformations substantielles en faveur des droits des femmes.

Activités de la campagne

Pour maximiser son impact, la campagne déploie plusieurs actions de sensibilisation et de plaidoyer :

Conférences et débats : Réunir des experts juridiques, représentants de la société civile et professionnels des médias pour échanger sur les réformes nécessaires.

Contenu numérique éducatif : Diffuser des messages sur les réseaux sociaux pour atteindre un public élargi et engager un dialogue communautaire.

Rencontres avec les décideurs : Souligner l'importance de réviser le Code pénal et la procédure pénale en faveur des droits des femmes.

