150 ans d'Aiguebelle : Un Marocain consomme un kilo de chocolat par an

En Tunisie, cette consommation passe à trois kilos par habitant. En Europe, notamment en Belgique et en Allemagne, elle est de 7 à 8 kilos par an.

Pour Aiguebelle, la marque historique de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie, la consommation moyenne des Marocains en chocolat reste faible en dépit d’un marché de plus en plus alimenté par toute sorte de produits. Importé ou produit localement, le chocolat au Maroc reste une niche à développer, mais il faut surtout lui assurer la protection nécessaire face notamment aux dangers de la contrebande.

C’est dans un contexte pareil, marqué également par une concurrence souvent déloyale, que la plus ancienne marque du chocolat au Maroc se dote de sa ‘‘Vision 2021’‘ avec un investissement de 300 MDH. Née en 1868 sous l’impulsion des moines de l’abbaye d’Aiguebelle, située aux confins du Dauphiné et de la Provence et qui s’installeront au Maroc en 1941, le producteur chocolatier marocain se veut déterminé à aller de l’avant. Le montant d’investissement alloué à la «Vision 2021» d’Aiguebelle, permettra à l’entreprise de poursuivre sa modernisation et de construire, à partir de 2019, une nouvelle usine à Bouskoura avec une centaine d’emplois nouveaux à la clé.

Au total, Aiguebelle, qui compte plus de 500 collaborateurs au Maroc, aura investi 600 MDH sur la période 2010-2021. En 2017, Aiguebelle a réalisé un chiffre d’affaires de 252 MDH, en progression de +43% sur les quatre dernières années.

